COAPATAP Desatiende Fugas de Agua en Tapachula

* Denuncian Colonos del Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero del 2021.- El actual ayuntamiento local que encabeza la alcaldesa, Rosa Urbina Castañeda, brinda un pésimo servicio de agua potable al municipio, con fugas de agua por dondequiera, altas tarifas y desbasto.

Por ejemplo, a dos cuadras del DIF municipal, en la 2ª privada norte entre la 19 y 21 poniente, vecinos reportaron al Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), una fuga permanente, pero ni caso es hicieron.

Carlos Antonio Andrade, vecino de ese lugar, denunció ante EL ORBE que esa situación les afectas a las familias de ese sector, y para el resto de la sociedad, “porque se trata de un vital líquido muy importante para todos y es un desperdicio porque en muchas colonias no hay”.

De acuerdo a lo que dijo, es mucha agua lo que se está perdiendo y que es muy triste ver todo eso.

Por eso hizo un llamado público a las autoridades para que atiendan esa problemática lo más rápido posible, “porque se necesita mucho y es muy indispensable en el hogar”.

Consideró que las familias afectadas por esa y otras fugas en la sociedad, deberían de insistir en los reportes al Coapatap, “en un acto de conciencia para que no se esté desperdiciando”.

En su caso, comentó que sufren el desabasto porque les distribuyen agua solamente de dos a tres veces por semana y por eso lamentó la situación de las fugas.

Reconoció que son muy pocas personas tienen el valor de presentar sus quejas ante el organismo distribuidor, porque los hacen dar muchas vueltas y no le dan respuestas.

Esta administración, vertida del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha distinguido en dos años y medio en aplicar también altas tarifas, cortar el suministro con cualquier pretexto y romperá las calles de concreto de alta resistencia que se construyeron en el sexenio pasado, y dejan las zanjas.

En este periodo se han tomado en infinidad de veces las oficinas del Coapatap por parte de representantes de colonias populares, por los cobros injustificados y hasta por recibos clonados, pero no hay nadie que pueda evitar todas esas arbitrariedades.

Lo peor de todo es que ni siquiera han terminado su responsabilidad, y ya se inscribieron para reelegirse por otros tres años más en el poder. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa