Vendedores Cierran Locales del Tianguis “Tapachula” y se Instalan en las Calles

*Comisión de Mercados Debe Meter Orden.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero del 2021.- Los locatarios del Tianguis “Tapachula” decidieron dejar abandonados sus locales y utilizarlos como bodegas, para instalarse en calles y espacios públicos, ante la complacencia de las autoridades del Ayuntamiento local.

Jorge Roblero Morales, locatario de ese lugar, dijo en entrevista para EL ORBE, que al permanecer cerrados los locales, la población decide ya no entrar y por eso consideró que es muy importante obligar a los dueños que abran esos establecimientos, pues lo único que da vida a ese lugar son las flores y las verduras.

“La mayoría de los propietarios se van a vender en la calle y dejan abandonados sus locales, porque allá les va mejor”, señaló.

Calculó que de los 320 locales instalados en ese lugar, hay más de 200 que permanecen cerrados y esa situación afecta a los que están abiertos, porque los consumidores ya no entran.

Dijo que les han hecho un llamado a sus propios compañeros para que abran sus locales, pero responden que no hay razón para ello, ya que las ventas han bajado demasiado.

“Si estuvieran abiertos los locales, la gente tal vez le da por comprar algo, pero, pues no abren y entonces cómo pueden decir que no se vende”, apuntó.

Recordó que, cuando funcionaban todos, la población entraba para realizar sus compras, pero que ahora “al ver nada, mejor se salen y se van por otro lado”. EL ORBE / M. Cancino