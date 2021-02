Asegurar y Repatriar a los Extranjeros Ilegales, Labor que ha Abandonado el INM en la Región

Tapachula, Chiapas; 26 de febrero del 2021.- Las autoridades federales relajaron la vigilancia en los límites fronterizos con Guatemala y por ello siguen pasando ilegalmente miles de migrantes de diversas nacionalidades para establecerse en Tapachula y gozar de los apoyos de gobierno.

Por ello, empresarios locales han externado que se deben d poner en marcha operativos interinstitucionales, asegurar a todos los extranjeros que no puedan acreditar su leal estancia en el país, repatriarlos de inmediato y terminar con la pesadilla en la que se han convertido para la sociedad en Chiapas.

Lerín Peña, comerciante del centro de la ciudad, hizo un llamado al gobierno federal para realizar operativos y recorridos en Tapachula y verificar los documentos a los migrantes, “ya que, en los últimos días, se ha observador mayor presencia de extranjeros”.

En entrevista para el rotativo EL ORBE opinó que los indocumentados deben ser llevados a las oficinas para examinar sus papeles y, los que no reúnan las condiciones, sean repatriados.

“Hay que actuar con responsabilidad y con orden, ya que los chiapanecos son los más afectados”, indicó al abundar que, a Tapachula, ingresan personas extranjeras y quieren hacer las cosas a su manera, sin respetar las medidas que el gobierno mexicano tiene en medio de esta pandemia.

Pidió que las autoridades deben sumar esfuerzos para poner orden, “ya que la situación cada vez es más engorrosa y los mexicanos que vivimos en esta región, somos los más afectados, cuando salimos hacer las compras encontramos las aglomeraciones sin las medidas sanitarias, lo que trae como consecuencia que el contagio del coronavirus este latente”.

Recalcó que a la población chiapaneca y al turismo se les indica de manera insistente que respeten las indicaciones sanitarias, “pero pareciera que los migrantes no toman con seriedad todo eso o es su capricho”.

Por otro lado, explicó que muchos de los migrantes deambulan por las diversas calles, colonias y comunidades se encuentran busca de trabajo, y al no encontrar, se ven obligados a sustraer lo ajeno causando mayor inseguridad.

“El gobierno se ha relajado y no ha puesto énfasis en la pandemia del Covid-19 y al ingreso de migrantes a la frontera sur, donde la mayoría de los mexicanos tienen miedo, zozobra e inseguridad”, insistió.

Asimismo, que es importante que las diversas corporaciones policíacas refuercen la seguridad en Tapachula, para evitar que los migrantes sigan delinquiendo, incluso, con la participación de la Guardia Nacional. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa