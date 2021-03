Urge Investigar a Fondo Corrupción en el INM: Diputado Eduardo Bonifás

* Permiten Ingreso de Indocumentados a Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 06 de marzo del 2021.- Un grupo de empresarios locales desenmascaró, una vez más, la impunidad con la que operan los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que inician con el cobro que supuestamente se realiza a través de agentes de seguridad privada en los puentes internacionales de Suchiate, Frontera Talismán y Comalapa, para otorgar las Tarjetas de Visitantes Regionales para el turismo.

Asimismo, la supuesta extorsión sobre grupos de migrantes que buscan internarse ilegalmente en territorio nacional, que han llegado “sin que nadie los vea” por miles a Tapachula en los últimos meses.

Por si eso no fuera suficiente, las irregularidades denunciadas por organismos de derechos humanos en torno a la presunta comercialización de documentos “oficiales”, entre muchos otros.

En el marco de la celebración del cambio de directiva en la Asociación de Hoteles y Moteles de la localidad, los empresarios aprovecharon la presencia del diputado federal, Raúl Eduardo Bonifás Moedano, presidente de la Comisión de la Frontera Sur en el Congreso de la Unión, para señalar esas y otras irregularidades de esa dependencia.

Al concluir el acto, el legislador fue abordado por los representantes de lo medios de comunicación, quienes de inmediato le recordaron “la gira de paseo” que hicieron a principio del año pasado los representantes federales de los grupos parlamentarios y de cómo un reportero de EL ORBE los había encarado para decirles lo que ocurría en realidad en los municipios ubicados en la franja limítrofe con Guatemala.

“Es gira no fue de paseo”, corrigió el diputado al señalar que, posterior a ello, e reunieron con el embajador de Honduras y con los cónsules para analizar lo que estaba sucediendo en ese momento.

Derivado de todo ello, reveló que “en el Instituto Nacional de Migración se corrieron a muchos representantes y hasta al Comisionado, por la gran corrupción que estaba habiendo en Tapachula”.

Sin embargo, por todos los señalamientos recientes en contra de esa misma dependencia, el diputado indicó que “nos dicen que todavía hay corrupción y por eso hemos solicitado al actual comisionado del INM y a la Secretaría de Gobernación, que se realice una reunión a la brevedad, precisamente para volver a analizar todo esto”.

Retomó el tema de lo bochornosa gira del año pasado al decir que “en aquella ocasión revisamos cómo estaban los albergues. Observamos que, en efecto, le habían dado un decorado para tratarnos de impactar, pero no nos tomaron el pelo y nos dimos cuenta de que había que realizar acciones”.

Aun cuando dejó en claro que su responsabilidad es legislativa, recalcó que esa comisión está atenta de los asuntos de la Frontera Sur, como el tema de los migrantes.

Ahí reveló que se hizo una encuesta en Tapachula y en los municipios aledaños, en la que se plasma la percepción de los ciudadanos en torno a los indocumentados, y los resultados son todos adversos.

Ante ese panorama, adelantó que se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para plantearle la opinión de la sociedad de la región Soconusco, en torno a esos temas.

Reconoció que, a pesar de la limpia que se ha hecho en el INM, siguen pendientes algunos temas por revisar, “como la actitud honesta o deshonesta de los delegados y de los funcionarios, ya hubo un cambio de quién era la titular en Chiapas, o sea se están tomando acciones”.

Aceptó que es muy importante la postura y la opinión de los representantes de los sectores productivos en la región fronteriza del sur, de quienes se espera también planteamientos de solución. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa