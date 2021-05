En Colonias de Tapachula ya Están Hartos de Migrantes y la Pasividad de Autoridades

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo del 2021.- -Habitantes de la colonia los “Ángeles” de esta localidad, dieron a conocer que ya están hartos de cientos indocumentados que se han ido a asentar en ese sector de la ciudad, sobre todo en viviendas que se encuentran desocupadas y que ya las han declarado como suyas.

Jorga Gamboa Medina, presidente de esa colonia, dijo en entrevista para EL ORBE que hay migrantes que también se han apostado a la orilla de esa comunidad, “entre el muro de protección, el cual han escarbado y perforado el tubo del drenaje”.

Destacó que, aunado a ese problema, los sábados y domingos hacen desmanes, y absolutamente ninguna autoridad mueve un solo dedo para evitarlo.

“Después de las once de la noche hacen sus escándalos, se escuchan balazos, les roban las cosas a las muchachas, y en las partes oscuras ya no se puede transitar porque están ellos”, recalcó.

“La inseguridad es a causa de la presencia de los indocumentados, que se drogan y van con el cigarro en la calle fumando marihuana y no les interesa, como si uno tuviera que besarles los pies”, recalcó.

La molestia de los ciudadanos es que el gobierno federal deja pasar a los migrantes y no hacen una investigación y no revisan si son buenas o malas personas, ya que están ingresando cientos cada día, quizá miles.

Consideró que es urgente que las autoridades acudan a realizar redadas para revisar documentos si las personas tienen los papeles en orden.

Afirmó que al menos nueve colonias de ese sector están pasando el mismo problema, como Las Gardenias, Nuevo San Diego, Los Ángeles, Paraíso, Rinconcito, Las Américas, entre otras. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa