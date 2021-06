Aumento en el Salario Mínimo Disparó Precios de la Canasta Básica

* Señala el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 16 de junio del 2021.- Al reconocer que, en estos dos años y medio hubo una mejora en los salarios mínimos en el país, el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas lamentó a su vez que ahora las familias mexicanas compran mucho menos productos, como los de la canasta básica, por los aumentos de precios y la falta de vigilancia a los abusos que cometen comerciantes, introductores y distribuidores.

Fidel Moreno de los Santos, presidente de ese grupo de profesionistas, dijo en entrevista para EL ORBE que se considera que, con el aumento del salario mínimo se va a disparar la inflación, “lo peor es que ganamos más, pero se compra menos con ese salario, por lo que los recursos ya no alcanzan”.

Señaló que se requiere replantear un método eficaz para que eso funcione, “ya que el incremento al salario mínimo no dio una solución, sino que viene a agravar las cosas, porque nadie vive con un salario mínimo”

Por otro lado, que aún no se percibe la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) anunciado por el gobierno federal para la frontera sur y que, por lo contrario, siguen las afectaciones en la economía, porque se tiene que pagar las altas tarifas de la energía eléctrica, gas, combustibles y el resto de los productos, bajo condiciones similares a los estados con gran desarrollo.

Mientras, dijo, en Chiapas, los contribuyentes están cumpliendo oportunamente cada mes con el pago de sus impuestos ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aseguró que los chiapanecos están cumpliendo con esta obligación fiscal, pagando el IVA y el ISR con los mismos tabuladores que los dos años anteriores, además de otros impuestos.

Aunque recordó que los impuestos van en función a los resultados que cada contribuyente tenga en el año. Por ejemplo, en el 2020 hubo bajas ventas y en esa misma proporción se pagó ante Hacienda, pero ahora están repuntando las actividades comerciales y, por lo mismo, se tendrá que pagar más. EL ORBE/Nelson Bautista