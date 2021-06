Se Enfrentan Migrantes Contra Policías en la Estación Migratoria “Siglo XXI”

* Denuncian Corrupción de Elementos del INM.

Tapachula, Chiapas; 16 de junio del 2021.- Organismos defensores de los derechos humanos informaron que, en las últimas horas, hubo un enfrentamiento entre indocumentados que se encuentran detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la ciudad, dejando como saldo varios heridos.

Luis García Villagrán, director de la asociación Dignificación Humana, dijo a EL ORBE que “en esa cárcel de tortura”, estalló una revuelta que detonó el enfrentamiento entre unos 800 migrantes hacinados contra los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN).

Según dijo, muchos de los extranjeros detenidos cuentan con tarjetas de visa humanitaria o son solicitantes de Refugio ante la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR).

Señaló que, en la actualidad, existen varados más de 70 mil migrantes en el sureste de México; y que la Comar detuvo sus trámites, pues fue rebasada.

Refirió que, en el INM y de manera extraoficial, la subdelegada Paola López Rodas ordenó no atender a la población migrante, “siendo una decisión arbitraria y abusiva”.

Sin embargo, dejó en claro que la venta de documentos apócrifos es una cuestión descarada y de todos los días, en la que señala que, según él, están coludidos elementos del INM en Chiapas.

Asimismo, que existe una crisis humanitaria en el sureste de México que la actual administración federal no quiere reconocer y que es aprovechada por el crimen organizado para la trata y tráfico de personas, además de órganos y tejidos humanos.

Por eso hizo un llamado a la comunidad internacional para visibilizar lo que está ocurriendo con la crisis migratoria en el sur del país.

LA CORRUPCIÓN EN EL INM

Por otro lado, el activista aseguró que el gobierno de los Estados Unidos tiene gran incidencia en las decisiones que toma el de México sobre el tema migratorio, y que por eso las cosas cambian de un día para otro.

Consideró que hay una “asquerosa corrupción en el INM” y que, por ejemplo, los agentes piden dinero a los migrantes que llegan a territorio nacional. Los que no pagan son asegurados, incluso aquellos que ya cuentan con su visa humanitaria, pero que los obligan a renunciar a esos documentos para poderlos repatriar.

Luego se refirió a la Guardia Nacional (GN) adscrita a Chiapas, de quienes dijo cuentan con grupos de inteligencia que conocen los movimientos de los traficantes de seres humanos y a quienes pagan hasta 3 mil 500 dólares por una visa humanitaria en Tapachula, pero no se hace nada.

Para soportar su versión, relató que 15 cubanos salieron desde Chiapas en os últimos días con un documento en el que señala que no podían salir de la entidad. Sin embargo, cada uno de ellos pagó los 3 mil 500 dólares por sus visas humanitaria, es decir, 52 mil 500 dólares o más de un millón de pesos.

Aseguró que tienen los nombres de ese grupo de cubanos y que pueden aportarlos a las autoridades federales para que se compruebe el tamaño de la corrupción en el INM.

Luego aseguró que Carlos “N”, un familiar cercano de una alta funcionaria del INM en Chiapas está operando desde Panamá para traer a migrantes a México a cambio de grandes sumas de dinero, con el compromiso de llevarlos hasta la frontera norte.

Esos hechos delictivos, de acuerdo a lo que dijo García Villagrán a este rotativo, lo están denunciando ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se proceda conforme a derecho.

Mientras todo eso pasa de manera impune en el Estado, aseguró que “Tapachula sigue siendo la gran cárcel migratoria para esos más de 70 mil migrantes varados en la ciudad, porque solo pueden pasar al interior del país los que tienen la posibilidad de pagar las visas humanitarias“.

Sobre esa corrupción, apuntó que “es un negociazo que, después del narcotráfico, es lo que más dinero está dejando al crimen organizado”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello