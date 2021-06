Reportan Incremento de Contagios de Covid-19 en Tapachula, por Descuido de la Población

Ocupación Hospitalaria en Chiapas del 5%.

Tapachula, Chiapas; 18 de junio del 2021.- De las 900 camas que se tienen disponibles en Chiapas para la atención especializada de los enfermos del Covid-19, tanto para los hospitalizados como los que requieren ventilación mecánica para su intubación, hay una ocupación hasta el corte de la noche de este viernes de apenas un cinco por ciento.

Las acciones emprendidas por la administración estatal que encabeza el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, han dado excelentes resultados, aunque ha sido parte de la población chiapaneca y los migrantes, los que se han resistido en acatar las medidas preventivas.

Fuentes oficiales revelaron a este rotativo que, debido a que en el cierre de las campañas políticas se descuidó la población y que muchos han decidido abarrotar antros de vicio, realizar actos masivos sin control, viajar aglomerados en unidades del transporte público, hay un incremento en el número de contagios diarios en la entidad, en alrededor de entre un 10 y un 15 por ciento.

Asimismo, que muchas personas que ya están dentro de los grupos que pueden recibir de manera gratuita su vacuna, no lo ha hecho porque leyeron en las redes sociales que era una cosa del diablo, que les dejarían un chip para controlarlos y otra sarta de mentiras.

Lamentablemente esas personas son las que ahora se están contagiando, algunas están graves y otras no pudieron resistir el mal y fallecieron.

En torno al personal federal adscritos a esas clínicas, incluyendo los militares, se informó que corresponde a la federación determinar hasta cuando permanecerán ahí, pero que hasta ahora no sido movido uno solo.

Por su parte, Mario Chang Godínez, familiar de una paciente Internada en la Clínica Covid Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que su esposa tiene seis días de que está internada en ese lugar, y que el área en donde está su esposa hay cuatro, aunque, en otro espacio, hay más.

Señaló que ese lugar es una buena clínica, muy especializada y excelente atención, además de que, cuando llevó a su esposa, ambos tenían pánico.

Dijo que el personal médico que está ahí pone todo su empeño para sacar adelante a los pacientes, pero que también depende mucho de las ganas que le pongan los contagiados.

De acuerdo a lo que le ha tocado vivir en esta semana que ha estado pendiente de su esposa, comentó que llegan entre cuatro a cinco personas al día a checar si no están infectados con el mortal virus del Covid-19 y que algunos de ellos se han quedado.

Reconoció públicamente que no creía que existiera esa enfermedad y que no acataba los protocolos de salud, ”y por eso le digo a la población en general que se cuide realmente, porque esta pandemia no respeta edades, a grandes o chicos, adultos o niños”.

Agregó que es una enfermedad fuerte y horrible. “Ahorita estamos luchando con mi esposa y echándole ganas. Por ratos me agüito, pero hay un Dios grande que también tiene misericordia”.

Asimos, aceptó que su esposa, de 58 años de edad, no se cuidó y se confió; incluso que se resistió a vacunarse porque decía que había escuchado que, si lo hacía, se iba a morir.

Entre los que han quedado hospitalizados, según su versión, hay jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, pero que desconoce la magnitud de su gravidez.

Apuntó que su esposa llegó grave, con una oxigenación de 75 por ciento y que, con los cuidados que ha tenido en esta semana, ya llegó de nuevo al 95 y hasta el 98.

“Yo le exijo a mi esposa que coma. Le dije que le eche ganas, que se olvide de los problemas y de mi hija; que yo tengo que enfrentar las cosas acá afuera y ella tiene que luchar por su vida allá adentro”, puntualizó. EL ORBE / M. Cancino