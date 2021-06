Pese al Semáforo Verde, Turismo en la Región no se ha Recuperado

* Urge Reactivar Terminal de Cruceros.

Tapachula, Chiapas; 19 de junio del 2021.- A un año y medio de pandemia en México y de casi cinco meses desde que Chiapas entró a la clasificación de semáforo de riesgo epidemiológico en verde, el sector turístico sigue reportando severas afectaciones económicas y nulos apoyos gubernamentales, señaló, Alexander Fleck del Pino, director de la empresa Nativo Tour.

En entrevista para EL ORBE, dijo que los diputados federales que ya van de salida no promovieron reformas que permitan atraer el turismo, impulsar ese sector y entablar las relaciones con las empresas extranjeras que tienen que ver con la movilización recreativa de visitantes, por lo que esperarán a que los que fueron electos atiendan estas problemáticas.

Además, que es urgente reactivar todo eso, en específico el de cruceros en Puerto Chiapas, el cual brinda una proyección a nivel mundial, que bastante falta en la región del Soconusco y en el resto de Chiapas.

Además, según dijo, brinda empleos directos e indirectos, como a los artesanos, guías, transportistas, agencias de viajes y servicios, locaciones y comercio, que ahora están pasando tiempos difíciles.

Desde marzo del año pasado a la fecha, recordó, el sector turístico ha sufrido afectaciones, incluso algunas empresas al cien por ciento, ya que no entraba ningún ingreso.

Destacó que a partir del mes de diciembre se empezó a tener un repunte económico en general, al entrar al semáforo verde, pro que, en el ramo turístico, los cambios son aún menores.

Puntualizó que, a pesar de que se han activado los vuelos de Tapachula-Tijuana y hacia Guadalajara, son por temas familiares y otras causas, pero no por cuestiones turísticas. EL ORBE / Nelson Bautista