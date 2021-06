Altos Precios de los Combustibles Laceran Economía de la Población

* Profeco no Sanciona Abusos de Gasolineras.

Tapachula, Chiapas; 20 de junio del 2021.- La promesa que hicieron algunos políticos en los últimos años para llegar al poder en torno a que bajarían los precios de los combustibles inmediatamente después de que asumieran el cargo, fue solamente una farsa, consideraron comerciantes de la localidad.

Arturo Estrada Pérez, en voz de un grupo de afectados, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el precio de la gasolina sigue en aumento y afectando a las familias chiapanecas, con lo que golpea severamente a la economía de toda la población, porque con ello se incrementan los pasajes y fletes.

Como daño colateral, apuntó, eso contribuye para el alza de los productos de la canasta básica, tortillas y otros alimentos, así como refacciones y servicios que dejan en estado de indefensión a los consumidores, porque pagan a esos precios o dejan de comer.

Puso como ejemplo a los ciudadanos comunes, que a diario tiene que usar el transporte público o privado para ir a sus trabajos u otras actividades, pero que tienen que pagar esas altas tarifas de los combustibles.

Consideró que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es un cero a la izquierda, “porque nada más sus funcionarios llegan a tomarse las fotos, pero no defienden y regulan nada”.

Recordó la frase de “el pueblo pone y el pueblo quita”, y por eso pidió a la legislación entrante que impulsen una reforma para desaparecer por completo a la Profeco, porque solamente es un gasto oneroso que tienen que hacer los mexicanos para mantener a esa dependencia, “y se han vuelto una mafia en el poder, que no hace nada”.

Desde su punto de vista, la canasta básica es el principal sector que ha sido afectado, porque a las amas de casa ya no les alcanza el salario para poder dar de comer a las familias.

Puntualizó que el grupúsculo de dueños de las gasolineras se ha hecho millonarios a costillas de la población, venden litros incompletos, se instalan dónde quieren y gozan del silencio de las autoridades. EL ORBE / Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez