Impune Explotación Laboral de Menores de Edad en Municipios de la Frontera Sur

* Organizaciones Exigen Apoyo de Derechos Humanos.

Tapachula, Chiapas; 25 de junio del 2021.- “La explotación laboral de menores de edad en los municipios de la frontera sur de Chiapas es cada vez más descarada e impune, ante la vista de todos, de las propias autoridades, de los derechos humanos y de las organizaciones internacionales”, señaló Alfredo de la Cruz Cordero, dirigente de la asociación civil, Nueva Generación Vinculación Social.

En entrevista para el rotativo ELORBE consideró que el problema se ha tornado grave y que pudiera ser el reflejo de multifactores que no han siso atendidos, como la crisis económica post-pandemia, la falta de clases presenciales, la llegada de miles de migrantes, entre ellos muchos niños solos o acompañados de sus familiares, y que busquen una opción para poder sobrevivir.

Precisó que los menores de edad son los que están empezando a pagar esas consecuencias, porque los mismos familiares o tratantes se están aprovechando de ellos en la explotación laboral, incluso sexual.

Por ello es común ver niños y niñas en las calles de esos municipios vendiendo golosinas, pidiendo limosnas, lustrando calzado, limpiando parabrisas de autos, globeros, payasitos, comerciantes ambulantes, recogiendo basura, entre otras actividades.

Recordó que hace años, luego de las denuncias de la sociedad, las autoridades hicieron una investigación que concluyó con la detención de varios adultos inmiscuidos y el recate de infinidad de menores en Tapachula.

Hoy, recalcó, las personas que los explotan en las calles -sean familiares o no- se dan el lujo de estar cerca de ellos vigilando sus movimientos para obtener dinero.

En esa nueva indagatoria, si es que se lleva a cabo, comentó que debería ser amplia para poder descartar la posibilidad de que funcionarios o extranjeros pudieran estar involucrados en una red de explotación infantil.

CASI 4 MILLONES DE MENORES FANTASMAS EN MÉXICO

Muchos les dicen los “niños fantasmas”, porque laboran en las calles a la vista de todos, pero supuestamente las autoridades y los organismos internacionales no los ven.

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se calcula que el trabajo infantil alcanzaba en territorio nacional unos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes con edades de 5 a 17 años en 2019. Ahora pudieran ser alrededor de 3.9 millones.

Lo peor aún pudiera estar comenzando porque, porque según la Encuesta para la Medición del Impacto de Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED), al concluir el primer trimestre de este año, ya había unos 5.2 millones de estudiantes con edades de 3 a 29 años que o se inscribieron en el ciclo escolar. Se estima que poco menos de la mitad de ellos argumentó que la decisión fue producto de la pandemia y, el resto, por falta de recursos.

Sin embargo, al ir un poco más a fondo de esas percepciones, se puede observar que unos 3.6 millones no se inscribieron porque tenían que trabajar, así como 1.3 millones que dejaron las aulas porque sus padres se quedaron sin una fuente laboral. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello