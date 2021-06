Cientos de Casas en Tapachula Tienen Décadas Abandonadas e Intestadas

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2021.- Cientos de casas en la ciudad tienen décadas de estar abandonadas e intestadas, y son un peligro porque algunas se están cayendo por pedazos y otras sirven de guarida para delincuentes.

Edgar Valente de León Gallegos, notario 141 en la localidad, dijo en entrevista para EL ORBE que, para poder intervenir en esos casos, se requiere de una denuncia, y estar presentes los familiares para darle una solución y deje de ser un bien abandonado.

Dijo que las autoridades locales pusieron en marcha un programa para la regularización de la tenencia de la tierra, para que los propietarios puedan tener una certeza jurídica de alguna vivienda o predio.

Y es que, según dijo, se han presentado familias que tienen 30 años viviendo en una casa, pero no tienen escrituras; es decir, no pueden vender, hipotecar, solicitar un crédito u otras acciones similares, por estar inmersos en un problema de tenencia irregular.

Recordó que, en una campaña de actualización de documentos que desarrollaron en el municipio de Cacahoatán, grupos de familias presentaban como escrituras, un papel elaborado a mano por un Presidente del Comisariado Ejidal.

Hay muchos Alcaldes a los que no les interesó esa problemática, aún cuando se trata de dar garantías al patrimonio de las familias, reconoció.

Lamentó que en muchos de los casos, a esas casas y predios abandonados en el centro de la ciudad les han colocado lonas en las que anuncian que están en venta.

Sin embargo, comentó que es casi imposible adquirirlas porque, por ejemplo, por un terreno de 10 x 20 metros estaban pidiendo 3.5 millones de Pesos, “y con esos precios nadie los va a comprar y continuarán abandonadas, sobre todo si sus documentos tienen irregularidades”. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez