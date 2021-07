Migrantes Mantienen Secuestrados Espacios Públicos en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 01 de Julio del 2021.- Ciudadanos de este municipio aseguraron que los indocumentados tienen secuestrados los espacios públicos en el municipio, y que las autoridades han sido incapaces para solucionar la problemática al haber sido rebasadas. Ángel López Gómez, representante de Organizaciones de Colonias Populares A.C., dijo a EL ORBE, que es lamentable que desde hace año y medio estén cerrados muchos parques, áreas verdes, deportivas y recreativas en la región, como una medida preventiva para evitar los contagios del mortal virus del Covid-19, pero miles de migrantes no acatan las medidas sanitarias y se aglomeran sin importarles lo que digan las leyes o las autoridades. “Desde temprano de todos los días, son cientos de migrantes haitianos, de Honduras, El Salvador, Guatemala y de infinidad de nacionalidades, los que invaden los espacios públicos en la frontera sur, mientras que los mexicanos se tienen que esconder en sus viviendas ante el temor de ser asaltados o de contraer esa maligna enfermedad”, señaló. Reconoció que no hay iniciativa gubernamental para poder desalojar a los indocumentados, sino al contrario, son sumisos, complacientes y hasta consentidores de los migrantes, aún cuando muchos de ellos se dedican a la delincuencia. El Covid-19 es una enfermedad que aparentemente quedará de manera permanente, según el Sector Salud, indicó, y que por ello se debe obligar a los indocumentados a cumplir con las indicaciones sanitarias y migratorias, para que, aquellos que no estén dentro del marco jurídico sean deportados de inmediato, porque así lo establecen las leyes mexicanas y hacer lo contario significa fomentar la impunidad. EL ORBE / Nelson Bautista