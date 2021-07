Aíslan a Cientos de Migrantes Tras dar Positivo al Covid-19

*Afirma la Activista Itsmania Platero.

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2021.- Cientos de migrantes se encuentran en cuarentena en territorio mexicano luego de que dieron positivo al Covid-19, según dio a conocer la activista y defensora de los derechos humanos, Itsmania Platero.

Según informó, entre ellos hay al menos cien hondureños que habrían sido detectados por las autoridades migratorias y que presentaban los síntomas de estar contagiados del Coronavirus.

Esa supuesta condición de salud, habría motivado para que fueran aislados del exterior y se les suspendiera la comunicación, lo que habría causado la preocupación entre sus familiares.

Luego se refirió el caso de cuatro hondureños que habrían entrado de manera irregular a México y que, al ingresar a Estados Unidos, dos de ellos habían sido encontrado muertos por la pandemia en un vagón de ferrocarril.

Mientras otros 15, que viajaban también de la misma manera en esa nación norteamericana, habían sido rescatados con vida y trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica, pues también presentaban los síntomas de la enfermedad.

En tanto que, directivos de un refugio para migrantes ubicado en la ciudad de Tenosique y conocido como “La 72”, en el vecino Estado de Tabasco, cerró sus puertas al público, porque tres mujeres hondureñas, de entre 20 y 30 años de edad, también dieron positivo y se teme que pudieran haber contagiado a decenas de personas que se encontraban con ella y que ahora han sido sometidos a una cuarentena obligatoria para vigilar su evolución sanitaria.

La atención médica de todos ellos está a cargo de la Secretaría de Salud de Tabasco, con la colaboración de Médicos Sin Frontera y voluntarios.

A la par de eso, el Gobierno de Tamaulipas informó en las últimas horas que, en la ciudad fronteriza de Reynosa, dieron positivo 16 migrantes de unos mil que se encuentran en un campamento informal ubicado la Plaza de la República.

Por lo pronto, los infectados con el mortal virus fueron trasladados a una vivienda habilitada para que puedan ser atendidos en su cuarentena.

Ante la sospecha del contagio porque algunos presentaban síntomas, las autoridades aplicaron al inicio de la semana unas 300 pruebas, pero faltaron unas 700.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisó que, en un solo día de las pruebas en ese lugar, al menos 50 personas habían dado positivo.

Mientras que la dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles informó a los medios de comunicación que, de Febrero del 2020 al mismo mes, pero de este año, ya se había detectado que 2 mil 192 migrantes estaban contagiados del Covid. De ellos, para entonces ya habían fallecido 105, aunque se les daba seguimiento a casi 9 mil sospechosos.

En el caso de Chiapas, no hay cifras oficiales, pero es la entidad de la República Mexicana con el mayor número de migrantes varados con unos 70 mil deambulando en las calles, según han calculado organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

Por si eso no fuera suficiente, en la víspera, algunos representantes civiles calcularon que siete de cada diez indocumentados que arriban al municipio, solo llegan a delinquir o a cometer desmanes.

En tanto, las autoridades han detenido de decenas de extranjeros por su participación en delitos como homicidio, asalto, robo, extorsión, lesiones, ataques sexuales, narcomenudeo, entre otros.

También a muchos otros, que eran buscados por las autoridades de sus países de origen por esos y otros delitos, incluyendo el secuestro y el terrorismo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello