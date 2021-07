Denuncian Fraude y Corrupción en el Fraccionamiento Las Flores

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2021.- Alrededor de 250 familias denunciaron ante EL ORBE los supuestos actos de fraude y corrupción en el fraccionamiento Las Flores, ubicado al sur de la ciudad, y para ello responsabilizaron directamente a una constructora, al Fovissste y a funcionarios.

Sonia López Herrera, presidente de ese lugar, dijo a este rotativo que entre los problemas por los que atraviesan está que no pueden escriturar, por supuestos arreglos entre la constructora CG y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad.

Además, les deben los excedentes de sus créditos y no se los quieren devolver, y que en el Catastro aparecen otros nombres diferentes a los propietarios de las viviendas.

Aseguró que han sido defraudados y han pedido una y otra vez a las autoridades entablar una mesa de trabajo en la que se atienda la problemática, y esté presente el representante de la constructora.

En la larguísima lista de las irregularidades que asegura hay en ese fraccionamiento, es que la empresa tampoco pagó alrededor de 150 mil Pesos relacionados al alumbrado público, y por eso no cuentan con ese servicio.

Acompañada de los directivos de esa comitiva, recordó que desde el 2012 han tocado puertas en infinidad de oficinas para abordar sus inconformidades de manera pacífica y formal, pero no han encontrado respuestas positivas.

Les han contestado que el fraccionamiento, ubicado por Camino a la Pita, no fue entregado a las autoridades municipales y tampoco cuenta con el código postal.

Otra de las irregularidades es que les descuentan vía nómina el pago de la vivienda, pero que, en los recibos, aparecen los nombres de otras personas como beneficiarios.

Entre las familias afectadas, indicó, hay maestros y trabajadores del Sector Salud, además de funcionarios de varias dependencias de Gobierno.

Asimismo, que han detectado que sus casas han sido revendidas hasta en tres ocasiones e incluso, han pretendido desalojar a los propietarios para meter a otras personas.

Supuestos representantes de la constructora y funcionarios los han llegado a amenazar, dijo, y por eso han acudido al Fovissste a presentar sus denuncias, aunque asegura que les han dicho que ellos ya cumplieron entregando el pago total del costo de las casas y que los servicios y escrituración corresponde a la constructora.

Los afectados indicaron que cuentan con los contratos de compra-venta, con los talones de descuentos en nómina para el pago de las casas, entre otros documentos que avalan que son los propietarios de las casas donde viven. EL ORBE / M. Cancino