Exigen Sancionar a Quienes no Usen Cubrebocas

* Empresarios de Tapachula.

*Piden Aplicar Multas de Hasta 4 mil Pesos y Detenciones, Como en Otros Estados

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio del 2021.- El sector empresarial en Tapachula hizo un llamado este viernes al Congreso del Estado para modificar las leyes en materia de salud y hacer que el uso del cubrebocas sea obligatorio, como ya sucede en otros Estados de la República Mexicana, donde se están aplicando sanciones económicas de hasta cuatro mil Pesos y detención a quienes se resisten en acatar las medidas sanitarias.

Lisseth Nagaya, empresaria del centro de la ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE, dijo es necesario que en Chiapas también se apliquen esas sanciones para obligar a la población y visitantes a que usen el cubrebocas, gel, desinfectante personas y otras medidas, porque ya hay una tercera ola de contagios y un incremento considerable en el número de decesos por esas causas.

El llamado no solo es para que se exijan esas medidas, sino también reforzar el sistema de vacunación, señaló, porque falta demasiada población que aún no tiene acceso a la dosis, como el caso de los jóvenes.

Reconoció que hay una gran preocupación en el sector empresarial y prestadores de servicios, porque Chiapas ya se acerca de nuevo al cierre de los comercios y otros establecimientos por pandemia, “y eso afecta la economía de todos”.

El año pasado, recordó, el aumento en el número de contagios sirvió de argumento para que los obligaran a cerrar los establecimientos durante varios meses, con pérdidas del cien por ciento, “y ha costado demasiado el reactivar la economía, incluso algunos van apenas al 30 por ciento de lo que ocurría antes de que llegara esa enfermedad”

Dijo que el haber bajado la guardia y la falta de conciencia de la población, ha provocado los rebrotes del virus en la entidad y la llegada de la tercera ola de contagios.

“Hay mucha gente que no usa el cubrebocas, pero acá sí tratamos de que todos los que entren sea protegidos para cuidarnos todos, y no permitir un rebrote que nos contagiemos, sobre todo que estamos expuestos al trato con las personas”, señaló.

De igual forma, calculó, grosso modo, que al menos la mitad de la población se resiste a usar el cubrebocas en las calles céntricas de la ciudad.

En Estados como Morelos, Nuevo León, Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Michoacán, entre otros, sus Congresos locales sí están preocupados por la salud de la población y ya aprobaron el uso del cubrebocas obligatorio, y han empezado a sancionar a quienes, como en Chiapas, no quieren acatar las medidas. EL ORBE / M. Cancino