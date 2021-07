Viola Prepa Tapachula Protocolos de Salud Ante la Pandemia del Covid-19

Fomenta Reuniones con Padres de Familia y Alumnos.

Tapachula, Chiapas; 21 de julio del 2021.- Sin importar poner en riesgo la vida de los asistentes y del resto de la población, directivos de la Escuela Preparatoria No. 1 de esta ciudad, convocaron a padres de familio y alumnos a esa institución educativa para realizar trámites de nuevo ingreso.

Esto justo cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno insisten todos los días a respetar los protocolos sanitarios porque hay una tercera ola de contagios, y muchas personas están muriendo a causa de esa enfermedad.

José Alberto Gómez, padre de familia de uno de los aspirantes de nuevo ingreso, consideró que fue mal hecho el haber citado a tantas personas para el proceso de examen de admisión, con lo que se arriesga a todos los asistentes, incluidos los maestros y al personal administrativo

Por si fuera poco, este mismo miércoles se inició el proceso de inscripciones de los alumnos de otros semestres, lo que hizo más grande la aglomeración.

Expresó que el examen debió haberse realizado de manera virtual por la pandemia que está afectando severamente al país en estos momentos.

No sería algo nuevo el haberlo hecho de manera digital, luego de que los alumnos han tenido clases y exámenes de esa manera durante más de un año.

indicó que hay temor de que su hija pueda contraer la enfermedad, porque no está vacunada. “Nosotros ya recibimos la dosis, pero los jóvenes no. Ese es el miedo porque si continua así, la pandemia se continuará extendiéndose”.

Por su parte, Julián “N”, un alumno que fue a presentar su examen para nuevo ingreso, destacó que, al inicio del proceso de selección, los alumnos y padres de familia se aglomeraron demasiado.

Remarcó que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de salud para controlar la pandemia, los directivos de esa escuela pusieron en riesgo a los estudiantes al exponerlos acudir de manera presencial.

Se desconoce a quien o quienes de esa institución educativa se les va a fincar responsabilidades si se registra un rebrote por haber convocado de manera presencial a tantas personas. EL ORBE / Nelson Bautista