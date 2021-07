Llegan Miles de Extranjeros a Tapachula Para Vacunarse Contra el Coronavirus

*Reportan en los Cruces Fronterizos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio del 2021.- Servidores públicos del Gobierno Federal de la República de Guatemala adscritos al puente internacional Frontera Talismán, confirmaron que miles de sus connacionales están cruzando hacia Tapachula en busca de recibir la vacuna contra el mortal virus del Covid-19.

Marilú López, encargada del cobro de impuestos por el paso de vehículos hacia territorio azteca y viceversa, dijo en entrevista para EL ORBE dijo que, hasta ahora, el paso fronterizo hacia México no se ha detenido y, por lo contrario, ha aumentado en el último mes de manera considerable.

Ante el rumor de que se cerraría de nuevo la frontera, como el año pasado, indicó que hasta ahora no han recibido ninguna notificación oficial y que todo sigue igual.

Consideró que el flujo de personas y vehículos en ese punto hacia ambas naciones, por lo menos en lo que va de este mes, es demasiado, sobre todo de guatemaltecos.

Aún cuando reconoció que el flujo de personas hacia la Capital Económica de Chiapas ha sido históricamente por muchos motivos, como los recreativos y comerciales, ahora es por las vacunas.

No pudo precisar el aumento que ha habido del paso de familias que viajan en sus vehículos con esos fines con rumbo a Tapachula, pero comentó que son cientos al día.

Las facilidades que está dando el Gobierno Federal para que visitantes extranjeros y migrantes se vacunen en territorio nacional ha llamado la atención a los chapines, que están llegando por miles.

Las autoridades locales que han sido abordadas sobre ese tema, han contestado que los reactivos son gratuitos y universales, y que no pueden hacer diferencias entre los solicitantes. EL ORBE / M. Cancino