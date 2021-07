Continúan Atendiendo en los Macro Centros de Vacunación en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2021.- La población de la región del Soconusco continúa acudiendo a los dos macrocentros de vacunación ubicados en la ciudad para personas de 30 años o más.

Las instalaciones del Teatro de la Ciudad y del Centro de Convivencias han sido habilitadas para que, en esos espacios, libres de aglomeraciones, los ciudadanos, incluso los que han quedado rezagados, acudan en distintos horarios para poder inmunizarse y hacer frente a la pandemia del Covid-19.

En ambos lugares, la aplicación del reactivo ha sido en un proceso rápido y seguro, y sin contratiempo alguno.

Ahí, José Luis Guzmán Córdova, quien acudió a recibir la primera dosis, comentó en entrevista para EL ORBE que le pidieron su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), le hicieron su registro y después se le aplico el reactivo.

De momento, según dijo, no tuvo ninguna reacción adversa después de haber recibido su vacuna.

Por ello, invitó a las personas que no han acudido a aplicarse su primera dosis, que lo hagan porque existe una tercera oleada de la enfermedad y el no hacerlo, ponen riesgo la vida de toda su familia.

“Son 15 días de reposo, es la indicación de las autoridades de Salud, sin olvidar las medidas sanitarías como es el cubrebocas, el uso del lavado de manos y gel antibacterial”, apuntó.

Asimismo, que ahora va esperar la segunda dosis para poder complementar su esquema de vacunación, aunque insistió que es necesario seguirse cuidando, porque es una pandemia que llegó para quedarse.

Por fortuna, reveló, ninguno de sus familiares ha perdido la vida por esas causas, pero reconoció que algunos de sus amigos y compañeros que no se habían vacunado, ya fallecieron por el Coronavirus.