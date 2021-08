No Soportan a los Migrantes en la Colonia Ferrocarrilera

Tapachula, Chiapas; 04 de agosto del 2021.- Migrantes que deambulan en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), causan severos problemas, acusaron vecinos que viven en los alrededores de la colonia Ferrocarrilera, situación que consideraron los afectados debe ser atendida de inmediato por las autoridades competentes.

Miguel Hernández Castellanos, presidente de esa colonia, abundó que los indocumentados no tienen respeto a la población, ni tampoco higiene para realizar sus necesidades fisiológicas.

En entrevista para el rotativo EL ORBE enfatizó que los migrantes provocan incertidumbre, porque en las inmediaciones de ese sector de la ciudad, realizan escándalos, riñas, tiran basura, consumen drogas y bebidas embriagantes, entre otros.

Asimismo, que han provocado una verdadero cochinero retando a las autoridades, quienes han tratado de difundir las medidas sanitarias, pero no han sido acatadas.

Expuso que los migrantes deben ser retirados de esa zona porque ahora los trámites son de carácter electrónico y no es necesario que lleguen de manera presencial, pero tampoco los quieren en otras zonas de la ciudad.

Externó que la responsabilidad es del gobierno federal, que debe atender el tema del fenómeno migratorio, porque la frontera sur de Chiapas se ha convertido en un verdadero caos, y el temor que existe entre la población es por la situación que se está viviendo por el Covid-19 y los altos niveles de inseguridad.

Puntualizo que es necesario que la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM) se pongan a trabajar en la atención de esa problemática y le den salida a la población migrante, ya que está causando pánico en esta ciudad. EL ORBE / Nelson Bautista