Desbordante Respuesta de Los Jóvenes al Llamado de Vacunación Anticovid-19

Tapachula, Chiapas; 11 de agosto del 2021.- A partir de este miércoles se abrió la vacunación para personas de 18 años y más en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, así como en otras cabeceras municipales en la entidad.

En este primer día, miles de jóvenes acudieron al llamado y protagonizaron una desbordante respuesta a favor de la vida y en contra del mortal virus del Covid-19.

En Tapachula, se estará aplicando la vacuna Aztra Zéneca que requiere de dos dosis.

Edgar Carrera Camacho, director de la Unidad Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó en entrevista para EL ORBE que el esquema de vacunación es una primera dosis y la segunda de de 56 a 84 días después.

El también director del IMSS en la localidad; expresó que esperaban aplicar en Tapachula unas cinco mil dosis solo este miércoles, ya que se tiene el personal disponible y el material para poder atender a todos los jóvenes y personas que han quedado rezagadas.

La vacunación estará hasta el 18 de agosto para jóvenes de 18 años y más, aunque también se está aplicando la segunda dosis de la Aztra Zéneca, para aquellas personas que ya cumplieron sus 56 días.

Aclaró que, el hecho de estar vacunado, no implica que no se puedan enfermar de ese mal, ya que esta vacuna es para que las personas no sean hospitalizadas.

Comunicó que, además, se está vacunando a todas las personas que están rezagadas o que hayan tenido miedo a acudir al llamado en un principio.

En Tapachula están abiertos para esos núcleos de población en el Centro de Convivencias y el Teatro de la Ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello.