Exigen Mayor Patrullaje en el Municipio de Mazatán.

*Ante Ola de Robos y Asaltos.

Tapachula, Chiapas; 11 de agosto del 2021.- En el municipio de Mazatán, la inseguridad mantiene a sus habitantes en alerta, debido a que los niveles se han incrementado y las autoridades han hecho caso omiso, ya que, en vez de traer más elementos para reforzar las acciones en contra de la delincuencia, se mantienen a 40 elementos en ambos turnos.

Herón Villalobos Victorio, en voz de los vecinos de la cabecera municipal, remarcó que ese número de elementos es insuficiente, ya que el fondo IV envía recursos especiales para el tema de la seguridad.

Sin embargo, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, se han tenido muchos atracos a negocios con lujo de violencia y armas de alto poder.

Recordó que, que en fechas anteriores en a las afueras del mercado, locatarios que vendían ropa y alimentos fueron acribillados en el interior de sus negocios.

Además, denunció que existen motociclistas sospechosos por todos lados y rondando el municipio, pero que se desconoce si cuentan con papeles, “se ha pedido operativos, pero no se ha hecho nada”

Explicó que se sostuvo un dialogo con las autoridades, donde se comprometieron a mandar mayor seguridad. Sin embargo “la Guardia Nacional está frente ubicada a la casa del alcalde y no sabemos que le cuidan al señor”

Por ello, solicitaron a las autoridades competentes que ayuden a generar mayor seguridad, porque la autoridad local argumenta que no les mandan apoyos.

Finalmente demandó mayores operativos contra motociclistas que andan circulando a todas horas y en especial por las noches. EL ORBE / Nelson Bautista