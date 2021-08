Ciudadanía Exige el Cierre de Bares, Cantinas, Discotecas y Centros Nocturnos Ante la Tercera Ola de Covid-19

Tapachula, Chiapas; 16 de Agosto de 2021.- El cierre de bares, cantinas, discotecas y establecimientos de giro negros, se debe analizar su cierre a la brevedad, porque nadie respeta las medidas sanitarias y todos los días están llenos, eso está generando una tercera ola de contagios de manera agresiva.

Raciel López Ordaz, en voz de un grupo de afectados, estableció que las personas que acuden ahí, son renuentes a utilizar las medidas necesarias, ya que ahora, esta pandemia está dañando a los adultos, jóvenes, incluso hasta los menores.

Señaló que no solo bares, cantinas, sino que hasta los casinos se han observado que rompen con todas las medidas sanitarias donde hacen caso omiso a las medidas que las autoridades de salud están recomendando todos los días.

Refirió que contrario a estos antros de vicio que se mantienen abiertos, los centros deportivos y lugares para hacer ejercicio están cerrados, por lo que no se está tomando en serio la pandemia, ya que los contagios van al alza de manera masiva.

Además, solicitó que se hagan operativos para las personas que no utilizan el cubrebocas, porque se necesita terminar con esta pandemia.

Solicitó de manera respetuosa que se atienda de manera más drástica para que los ciudadanos entiendan que los ciudadanos se cuiden. EL ORBE/Nelson Bautista