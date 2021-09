Proponen Empresarios que Migrantes Sean Llevados a Trabajar al Tren Maya

* Para que Regrese el Orden en la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 11 de septiembre del 2021.- Las autoridades mexicanas anunciaron que podrían crear el primer gran albergue para migrantes que están varados en Tapachula. En ese sentido, empresarios de la localidad opinaron que las autoridades siempre han tomado a la frontera sur de México como un basurero, principalmente Estados Unidos.

De acuerdo al empresario, Enrique García Jasso, los más de cien mil indocumentados varados en la localidad han quitado la tranquilidad a los habitantes de este municipio.

“El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería llevarse a los migrantes de Chiapas, “porque son personas cochinas, hacen sus necesidades y toman en la vía pública”.

Enfatizó que ninguna autoridad hace algo para que esos extranjeros cumplan las leyes en México y los protocolos sanitarios, “pero a estos les vale y los policías tienen miedo, porque señalan que los derechos humanos les advierten que no los pueden tocar”.

Agregó que los migrantes deben emplearse en algo productivo que no sea una carga para el pueblo mexicano, por lo que se requiere una solución inmediata para que todos estén en paz.

Propuso, de manera coincidente con otros empresarios, que a esos más de cien mil indocumentados se los lleve el gobierno federal, les instale el campamento migrante en el estado de Tabasco y que les de trabajo en el Tren Maya, durante todo el tiempo que requieran estar en territorio nacional en espera de la expedición de sus documentos migratorios.

Recordó que ya es imposible mantenerlos en Tapachula, porque Chiapas sigue siendo -según el INEGI- en la entidad primer lugar en pobreza extrema, marginación y rezagos.

En el caso de Tapachula, recalcó que es una de las más pobres en el país, con pésima infraestructura, inseguridad y bloqueos, y que ahora, con la crisis migratoria, se corren a los inversionistas y no se puede tener una ciudad prospera. EL ORBE / Nelson Bautista