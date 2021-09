Entregan los Primeros 538 Expedientes Ante un Juez Para Amparos de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2021.- Organizaciones civiles en la ciudad acudieron este martes ante un juez federal para entregar las primeras 538 solicitudes de amparo para migrantes -en su mayoría haitianos- que pretendían viajar a los Estados Unidos, pero permanecen varados en esta frontera sur de México, desde el año pasado.

Alrededor de este mediodía, Irineo Mujica Arzate, director de “Pueblos Sin Fronteras”, acompañado de extranjeros de Haití, Nicaragua y de Honduras, se presentaron al Juzgado de Distrito, en donde se espera que esta misma semana exista una respuesta positiva para que lo solicitantes puedan avanzar hacia el norte del país, pero de manera legal

Nadissa, un migrante haitiano varado en Tapachula desde hace varios meses y quien no han podido tramitar sus papeles para irse a Tijuana a trabajar, dijo en entrevista para EL ORBE que «de momento no pienso ir a Estados Unidos por la crisis migratoria que existe en Acuña, Coahuila ni a la zona en Del Río, Texas, porque no quiero que me deporten a Haití, ya que la situación allá en mi país está difícil, me quiero quedar a trabajar en México «.

En ese sentido, señaló que por ello recurrió a los amparos federales gratuitos, por lo que esperan que con estos documentos puedan salir de esta ciudad, «solo tenemos pasaporte, tengo unos amigos que compraron boletos de mil 500 pesos, pero Migración nos baja y nos regresan”.

Además, que “en Tapachula no hay opciones laborales, y por ello les solicitamos al gobierno mexicano que nos ayude con papeles para establecernos y poder trabajar».

En este contexto, la migrante de Nicaragua, Elizabeth, señaló que este amparo servirá de mucho porque quieren irse a la Ciudad de México.

La mujer viaja con dos niñas y su esposo, y han estado varados desde hace un mes. Cuenta que ha pedido ayuda a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y no les han resuelto nada, «estamos esperando porque queremos salir legalmente de aquí»

Desde las afueras de este inmueble, Irineo Mujica, enfatizó que este lunes se entregaron medio millar de solicitudes de amparos y pidió a los Estados Unidos y a las autoridades mexicanas, que respeten las resoluciones judiciales y permitan que los extranjeros dejen a Tapachula.

Apuntó que un juez federal puede ordenar que el Instituto Nacional de Migración (INM), atienda de manera urgente a los migrantes y que, en caso de que el juez conceda libre tránsito, «nos iremos caminando o en autobuses”.

Son 72 horas que un juez federal tiene para resolver en torno a la petición de la suspensión del acto reclamado.

Mientras, en Guatemala hay también miles de migrantes en espera de la firma de sus pasaportes y de la vacuna para ingresar a México, aunado al tránsito de migrantes que están ingresando por los puntos informales.

Por ello, se prevé que durante la semana saldrán de Tapachula miles de extranjeros, pero llegará otro tanto igual. EL ORBE / M. Blanco