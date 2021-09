Denuncian Millonaria e Impune Extorsión en Frontera Talismán

* En Contra de Transmigrantes.

Tapachula, Chiapas; 24 de Septiembre del 2021.- Cientos de transmigrantes llegan todos los días a la comunidad de Frontera Talismán para tratar de cruzar a Guatemala, sin pensar que literalmente serán trasquilados en un acto millonario e impune de extorsión, en el que pudieran estar involucradas autoridades mexicanas.

Un grupo de personas han convertido ese cruce fronterizo en su negocio personal, con la complacencia de funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

“No cobran hasta por respirar”, dijo a rotativo EL ORBE, Artemio Sanpedro, una de las víctimas, quien opinó que forzosamente debe haber servidores públicos corruptos involucrados para que todos hagan lo que quieren, sin ocultar que lo que se trata es de una extorción masiva y a la vista de todos.

De entrada, dijo, el Gobierno Federal -o los funcionarios- permiten que ese grupo de personas mantenga bloqueado el paso hacia el cruce fronterizo para cobrarles “un impuesto” para poder seguir su camino al puente, sin recibos, facturas, ni nada.

Mario Durán, uno de los afectados, añadió que se han dedicado a esas actividades durante los últimos ocho años y desde hace tres colocaron una barra metálica en la calle, como si esas personas fueran dueñas de las vías de comunicación para cobrarles el paso, con el argumento de que ese recurso es para arreglar las calles, pero dichas calles siguen igual que siempre.

Antes les cobraban 20 Pesos por vehículo, peo ahora subieron las tarifas a 50 “por la severa crisis económica que ha dejado la pandemia”.

Ese dinero debe ser ocupado en beneficio del pueblo y lo único que dan es una ficha, la cual se tiene que devolver, señaló, por ello, hicieron un llamado para que se asegure que es de beneficio para los ciudadanos y no para unas personas en particular.

Aún cuando no es temporada alta, son cientos de miles de transmigrantes que llegan a ese lugar y deben esperar muchos días para que los agentes de la Aduana Mexicana los dejen pasar, pero en ese tiempo tienen que pagar hospedaje, comida, cien Pesos porque les cuiden el carro, aunque estén ellos en las unidades, baño y otros cobros.

Haciendo suma de todo eso, comentó que se trata de millones de Pesos que no están entrando al fisco y tampoco se sabe a dónde van a parar.

Lamentó que cualquiera puede cobrar “tarifas” por lo que se les antoje, sabiendo que ninguna autoridad les va a decir absolutamente nada.

Tampoco hay controles y auditorías, mientras que todos los transmigrantes están inconformes por esos desfalcos que les hacen cuando ya han pagado pedimentos y otros impuestos a lo largo de su camino por todo México.

Los transmigrantes pasan de dos a cuatro días haciendo largas colas y se enfrentan a la inseguridad, falta de alumbrado público y carencias y esto se suma a los cobros de los pobladores. EL ORBE / Nelson Bautista