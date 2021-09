Detectan VIH-Sida y Sífilis en Meseras de Bares y Cantinas del Municipio

* No hay Control Sanitario en Esos Negocios.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- Luego de que los trabajos coordinados entre asociaciones civiles y dependencias de Gobierno habían permitido reducir los contagios del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sífilis y otras enfermedades venéreas en la frontera sur de Chiapas, nuevamente hay un grave repunte, en donde Tapachula sobresale con un alza en un 15 por ciento, tan solo en el mes de Septiembre.

Christian Gómez Fuentes, coordinador del Centro Comunitario altruista “Jaime Alberto Montejo Briones”, capítulo Tapachula, dijo en entrevista para EL ORBE, que hay un incremento considerable en torno al Sida en Tapachula durante este mes, los cuales ya fueron canalizados al Sector Salud.

Aseguró que por eso han convocado a los propietarios de bares, restaurantes, table dance, zona de tolerancia y cantinas de la región, “y nos preocupa porque cada día vamos en aumento, cosa que hace cuatro meses iba a la baja. Creemos que algo tienen que ver el gran flujo de migrantes que tenemos y que muchos de ellos y ellas ya están empezando en el trabajo sexual”.

Entre las personas infectadas hay señores de más de 50 años de edad y jóvenes de entre 19 y 21, la gran mayoría de origen mexicano, lamentó.

Dejó en claro que ellos tienen actividades normales, pero que tuvieron relaciones sexuales con personas que estaban contagiados con el mortal virus. Algunos de ellos ya tenían mucho tiempo de estar contagiados, pero no lo sabían ni tampoco se habían hecho las pruebas, pero lo peor es que han confesado que durante todo este tiempo tuvieron relaciones sexuales múltiples.

Por eso, recalcó que en los nuevos positivos, pudieron haber contraído la enfermedad al haber tenido relaciones con personas mexicanas o migrantes.

Al hacer un seguimiento sobre los posibles lugares en donde se contagiaron, afirmó que hay una alta incidencia en bares, cantinas y el resto de los lugares con giros rojos, donde también hay un aumento considerable de sífilis.

“Hoy, el flujo migratorio conlleva a que cada día haya personas nuevas trabajando en uno de esos establecimientos, y que no nos son referidas inmediatamente después de llegar a laborar”, apuntó, al reconocer que en su totalidad, los infectados no usaron protección a la hora de tener relaciones sexuales. ORBE / JC