Presencia de Migrantes Afecta al Sector Comercial de Tapachula: Canacintra

Tapachula, Chiapas; 03 de Octubre.- La crisis migratoria ya superó la capacidad de las autoridades y se desbordó de manera negativa en los municipios de la frontera sur de Chiapas, consideró la presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en la región, María Eugenia Moreno Mendoza.

En entrevista para rotativo EL ORBE, reconoció que los migrantes varados ya son una cuarta parte de la población total en el municipio y cada día llegan muchos más, “quienes, al no contar con los permisos migratorios, se tienen que quedar varados en la ciudad”.

“La presencia de los migrantes ya ha afectado severamente a diversos comercias establecidos, por lo que se debe poner orden, ya que se escudan que no les pueden hacer nada por el tema de los derechos humanos”, dijo, al solicitar que las autoridades relacionadas a los éxodos de extranjeros, realicen su trabajo.

La representante de los industriales destacó que la problemática es preocupante por la pandemia, porque la gran mayoría de esos grupos no acatan las medidas sanitarias.

Han hecho un llamado al Gobierno Federal para corroborar lo que se está viviendo en Tapachula, “en donde los migrantes ya abarcaron las colonias populares, los parques, el comercio informal, los espacios públicos y todo lo que las autoridades les han permitido y, lo peor, es que siguen llegando más”, sostuvo.

Como un reflejo de esa migración ilegal y la participación de los indocumentados en actividades ilícitas, recalcó que es muy preocupante los niveles de inseguridad, aunque también hay incertidumbre en la sociedad por la situación de la salud, educación, alimentación y otros.

Consideró que algunos migrantes son abusivos y otros que generan inseguridad y violencia, por lo que demandó que ya no se les brinde entrada a los indocumentados, de no ser que lo hagan de manera legal, como se le exige a toda la sociedad en el mundo. EL ORBE / Nelson Bautista