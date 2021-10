Empresarios Exigen que ya no se Permita Ambulantaje de Migrantes

* Provocan Pérdidas a los Comercios Establecidos.

Tapachula, Chiapas; 06 de octubre.- Empresarios del centro de esta ciudad aplaudieron las acciones realizadas en las últimas horas por las autoridades locales al desalojar a cientos de indocumentados que, desde el año pasado, se habían apoderado de calles, banquetas, jardineras, parques, áreas verdes y otros espacios públicos, para vender mercancía de dudosa calidad y procedencia, de manera ambulante y semifija.

Dijeron que esa invasión extranjera solo ha venido a causar desestabilización social y pérdidas para el comercio establecidos de los mexicanos que radican en la ciudad.

Rubén Enrique Morales Escobar, uno de los empresarios afectados, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que “no es posible que los mismos mexicanos no puedan asistir al centro de la ciudad por el temor de la migración irregular”.

Según su opinión, es necesario que todos esos miles de indocumentados que deambulan por ese sector de la ciudad se vayan de Tapachula, “porque ya los ciudadanos no los quieren y están ocupando espacios que son para los comerciantes locales”.

Haciendo un cálculo sobre las afectaciones que hay por el comercio informal de los indocumentados, indicó que pudiera ser de alrededor de un 50 por ciento en perjuicio de los establecidos, quienes tienen que pagar rentas, impuestos, nóminas, energía eléctrica y otras responsabilidades que exige el gobierno.

Por eso consideró que se trata de una competencia desleal, sin contar que, la sola presencia de esos extranjeros aglomerados, ha ayuntado a los consumidores y al turismo.

Reconoció que la población y los visitantes relacionan inevitablemente a los migrantes con la delincuencia y que hay alguna justificación en ello.

Para ejemplo, mencionó el reporte de Seguridad Pública Municipal, que se publicó penas la semana pasada en el rotativo EL ORBE, en donde se asegura que casi tres mil migrantes han sido detenidos por esa corporación en lo que va del año y por diversos delitos, es decir, más de 300 al mes.

Concluyó haciendo un llamado para que no se permita que los migrantes se reinstalen en las áreas públicas y que, en lugar de eso, se amplíen los operativos de desalojo. EL ORBE / Nelson Bautista