Bloqueos Carreteros Dejan Severas Afectaciones Económicas a Chiapas

* Lamentan Empresarios.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre.- Empresarios del corredor turismo gastronómico ubicado sobre la carretera Tuxtla Chico-Talismán, dieron a conocer que los bloqueos carreteros que se registraron este lunes dejaron severas afectaciones a Chiapas.

Carlos Carrasco, comerciante de esa región, señaló que el Gobierno no atiende las peticiones a tiempo de las organizaciones y que es lógico que haya movimientos de protesta.

“Definitivamente aquí se cerró todo y ya no pasó nadie, únicamente los que iban caminando que compraban refrescos o agua, pero de ahí de alimentos nada”, dijo en entrevista para EL ORBE.

Añadió que económicamente les pegó en un 60 por ciento en las ventas en tan solo unas horas, “porque haz de cuenta que se caen las ventas, y sabes que ya en ese día no vas a vender nada y tienes que guardar lo que se pueda”.

Recordó que los bloqueos en Chiapas ya no están permitidos, incluso que son penados. Sin embargo, se están registrando en razón porque los diferentes sectores se ven obligados a tapar carreteras porque no les atienden. “Es algo que no estamos aplaudiendo, ni nada, pero es falta de comunicación con los manifestantes y las autoridades”.

Este lunes, transportistas realizaron varios bloqueos carreteros en la entidad. Dos de ellos fueron en las inmediaciones de Tapachula.

El primero a la altura del kilometro diez, cercano a la frontera entre Guatemala y México. Mientras que el segundo, a la altura de la comunidad Cruz de Oro, en el municipio de Huehuetán, lo que causó afectaciones a todos los sectores y dejó un fuerte caos vial.

Por otro lado, informó que prestadores de servicio han dado a conocer que la región fronteriza atraviesa una crisis económica y baja de ventas de más de un 40 por ciento.

Estableció que todas las empresas han trabajado y recuperándose por sus propios medios, ya que actualmente no se tienen apoyos por parte del Gobierno.

En ese corredor turístico entre Tapachula y la frontera con Guatemala hay 89 empresarios y 30 restauranteros que demandan proyectos y recursos para detonar la economía, porque asegura siguen en el abandono en materia económica y turística. EL ORBE / M. Blanco