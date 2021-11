Protestan Obreros de Constructora por Incumplimiento en sus Salarios

* Les Deben dos Semanas de Sueldos.

Tapachula, Chiapas; 04 de Noviembre del 2021.- Decenas de trabajadores de la empresa constructora CHM, se manifestaron este jueves en la ciudad, debido a que, aseguran, les adeudan dos semanas y no les dan ninguna explicación sobre cuándo les van a pagar sus salarios.

Luis Alberto Mateo, uno de los manifestantes, dijo que están inconformes por el atraso en los pagos, y eso les perjudica sobremanera porque ellos necesitan llevar dinero a sus casas para la manutención de sus familias.

Agregó que de parte de la empresa ninguno da la cara y sólo se concretan a decir que no han pagado porque no hay depósito en la cuenta y que se esperen, pero no les dicen hasta cuándo pagarán ni por qué del atraso, en torno a los trabajos que realizan para esa constructora.

Ángel López, otro de los afectados, comentó que los ingenieros que manejan la empresa en esta Ciudad, viven bien, se trasladan en carros de lujo y se dan la gran vida, mientras que ellos (los trabajadores) carecen de recursos debido a que no les pagan sus salarios.

Advirtió que, de no obtener una solución favorable, van a tomar otras medidas, porque lo que están pidiendo es un recurso derivado de un esfuerzo ya realizado. EL ORBE / Nelson Bautista