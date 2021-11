En Unión Juárez, Inaugura REC el Centro de Monitoreo C4 y Entrega Equipamiento a Policías

Al encabezar la entrega de una patrulla, uniformes y equipamiento para el fortalecimiento y la dignificación de la labor policial del municipio de Unión Juárez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la seguridad es el primer elemento para lograr el bienestar y el desarrollo social y económico de los pueblos, por ello este gobierno no escatima recursos para garantizar corporaciones policiales mejor equipadas, organizadas y profesionales.

En este marco, donde también inauguró la rehabilitación del Centro de Monitoreo C4, el mandatario destacó que, ahora más que nunca, se trabaja con responsabilidad, honestidad y lealtad al pueblo, por eso los recursos públicos alcanzan para atender las necesidades de la población, en materia de seguridad, salud, educación, carreteras, vialidades y servicios públicos, a fin de abonar al bien común y al progreso de Chiapas.

“La política social más importante es trabajar para sacar adelante las propuestas más sensibles de las y los chiapanecos, especialmente de quienes más lo necesitan. En este gobierno el dinero no se gasta sino más bien se invierte, esa es la diferencia, por eso podemos apoyar a la seguridad pública, a través de herramientas e instrumentos que sirven para proteger de manera digna y eficaz la integridad de la ciudadanía”, apuntó.

Luego de subrayar que, pese a las dificultades que ha representado la pandemia y las afectaciones de los fenómenos meteorológicos, la inversión pública en programas, proyectos y obras sociales se han mantenido, sin endeudar un solo peso a la entidad, Escandón Cadenas exhortó a las autoridades municipales velar que el presupuesto se invierta en lo que verdaderamente se necesita, pues esa es la mejor manera de abonar al progreso de Unión Juárez y de Chiapas.

En su intervención, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, dio a conocer que, en tres años de Gobierno, en esta región se han invertido más de 23 millones de Pesos en seguridad, gracias a la visión y el compromiso del gobernador, de abonar al fortalecimiento policial, a fin de que los municipios cuenten con corporaciones confiables y capacitadas para salvaguardar al pueblo chiapaneco.

Durante su visita a este municipio de la región Soconusco, el gobernador también inauguró la ampliación de la Red de Distribución Eléctrica del Barrio Guadalupe en la localidad Santo Domingo, donde destacó que ha instruido a las diferentes instancias estatales a mantener un trabajo cercano con las autoridades del Ayuntamiento, con el propósito de analizar otras iniciativas y acciones prioritarias que contribuyan a un mejor porvenir del municipio.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, subrayó que con la ampliación de la Red de Distribución Eléctrica, la cual contempló una inversión superior de 2 millones de Pesos, se responde a una petición añeja de las familias de esta localidad. Asimismo, señaló que en conjunto con el Ayuntamiento se instrumentarán diversas acciones de infraestructura que beneficien a la colectividad, no para unos cuantos.