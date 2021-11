Aumenta Registro de Matrimonios al Reducir Contagios de Covid-19

*Autorizan Mayor Número de Contrayentes al Mes.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2021.- La cancelación de matrimonios en Chiapas como una medida para evitar aglomeraciones en los festejos, se ha ido suspendiendo de manera paulatina y aunque ya se ha autorizado se restablezca ese servicio en el Registro Civil, la fila de espera de los contrayentes es muy larga y tendrán que estar muy pendientes para conseguir una cita.

Rafael Escobar Trujillo, Oficial 01 de esa dependencia en el municipio de Cacahoatán, dijo en entrevista para EL ORBE que esa estrategia se tomó el año pasado en la entidad, en el ánimo de reducir los festejos masivos, por lo que las personas solicitantes tuvieron que entrar a una lista de espera para que les dieran una fecha, en la cual debían cumplir, además, una serie de requisitos en materia sanitaria.

Luego, a principio de este año y ante la baja en el número de contagios del mortal virus del Covid-19, las autoridades en Chiapas autorizaron que se reanudaran. En el caso de Cacahoatán se permitió la celebración de hasta 12 al mes como máximo.

Sin embargo, una tercera oleada de la mortífera enfermedad llegó a territorio nacional llegó a mediados del 2021 y con ello nuevamente hubo restricciones.

Con el paso de los días y las estrategias implementadas, como el ambicioso plan de vacunación en cada una de las viviendas, permitió que al inicio del mes pasado comenzaran a reducir los contagios y decesos en Chiapas, al grado que ahora se les ha dado a conocer que, en ese municipio, ya se pueden casar por la vía civil hasta 18 parejas al mes.

“Hemos ido poco a poco por lo mismo de la restricción de la pandemia, tratando de evitar la aglomeración de las personas aquí en la oficina, Se les invita a los solicitantes que no realicen ningún festejo sino solamente lo necesario, para no exponer a la familia, porque al final de cuentas solo es un rato y la enfermedad mata”.

Hasta el momento en esa región limítrofe con Guatemala no se ha registrado ningún matrimonio de alguna persona de origen mexicano, con una de Haití, comentó. EL ORBE / JC