Caravana Migrante Pernocta en Escuintla; Parte en la Madruga Rumbo a Mapastepec

* Avanza Rápido Para Alcanzar a la Primera.

Tapachula, Chiapas; 21 de noviembre del 2021.- La caravana conformada por miles de migrantes saldrá en las primeras horas de la madrugada de este lunes con destino al municipio de Mapastepec, tras haber descansado desde el sábado por la noche y todo el domingo en el de Escuintla.

De acuerdo a extranjeros que participan en esa movilización, esperan movilizarse a ese municipio, esperanzados en salir de Escuintla, ya que en esa localidad las autoridades municipales no atendieron a los migrantes en atención a la salud y curaciones. Es más, no les dieron ni agua.

Fueron los propios extranjeros que viajan de manera irregular los que se han empezado a curar sus propias úlceras y males que se han empezado a presentar.

Los viajeros han tenido suerte, porque las condiciones climáticas les han favorecido, ya que las lluvias no se han presentado de manera severa, además de que han optado por tomar la estrategia de caminar por las madrugadas para evitar hacerlo en el día, ante las altas temperaturas.

Los indocumentados descansaron el domingo en las inmediaciones del auditorio, del parque central, la alcaldía, y las aceras de los comercios, donde improvisaron casas de campaña, cartones y colchas.

Se teme que saldrán de ese municipio, que al igual que el de Villa Comaltitlán, les dieron la espalda y caminarán custodiados por decenas de unidades de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM), como lo han hecho todo el recorrido para detener a los rezagados y a grupos vulnerables.

Curiosamente, ni siquiera les quisieron vender agua para tomar, como si alguien hubiera dado la orden de que así se hiciera. EL ORBE / M. Blanco / Enviado Especial