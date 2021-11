Impulsa IMSS Prevención del Cáncer de Próstata

* En el Marco del Mes de la Salud Integral del Hombre.

A fin de lograr una detección temprana de anormalidades en la próstata, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas recomienda a los hombres de 45 años en adelante acudir a valoraciones en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), para garantizar el diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer de próstata.

En el marco de Noviembre, Mes de la Salud Integral del Hombre, el coordinador médico de la UMF No. 13, en Tuxtla Gutiérrez, Rolando Arturo Rodríguez López, destacó la importancia de la detección temprana, y pidió a aquellos hombres con carga genética para cáncer de próstata por línea directa (abuelo, padre y hermanos) realizar los chequeos desde los 40 años.

El especialista en Medicina Familiar explicó que el cáncer de próstata es un problema de salud pública mundial, que en México ocupa los primeros lugares tanto en número de casos como en las causas de muerte en los hombres.

Motivo por el cual invitó a los derechohabientes a hacer conciencia y a acudir a revisiones periódicas con su médico familiar para garantizar el diagnóstico temprano en los casos asintomáticos, sobre todo el cáncer de próstata.

“El personal de salud de primer nivel de atención oferta y realiza la detección oportuna. La detección integral está compuesta por el Cuestionario de Síntomas Prostáticos (CSP), Tacto Rectal (TR) y Antígeno Prostático Específico (APE) cuantitativo”

Recordó que con PrevenIMSS, los derechohabientes pueden realizar acciones preventivas para identificar oportunamente riesgos a la salud, además el Instituto cuenta con la herramienta digital de CHKT en línea, que permite evaluar el riesgo de padecer alguna de las enfermedades no transmisibles de mayor impacto en la población, entre ellas el cáncer de próstata.

Para finalizar el coordinador médico de la UMF No. 13 en Tuxtla Gutiérrez, Rolando Rodríguez López, invitó a los derechohabientes a acudir a los Módulos de PrevenIMSS donde se da orientación sobre padecimientos como el cáncer de próstata y los cambios en el estilo de vida que favorecerán a disminuir el riesgo de padecer dicho carcinoma. Boletín de Prensa