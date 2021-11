Pobladores Reclaman Falta de Servicios Básicos en Huixtla

* No Tienen Agua Potable ni Drenaje.

Tapachula, Chiapas; 21 de noviembre del 2021.- La escasez de agua potable, la falta de una red de drenaje y la pavimentación de calles y de la carretera principal, son los principales problemas que tienen habitantes de la colonia “Arcoíris”, en el municipio de Huixtla, quienes viven en el total olvido por parte del ayuntamiento que preside Carlos Salazar Gam.

Felipe Meza Marroquín, en voz de los habitantes de esa comunidad, denunció que jamás han caminado las gestiones realizadas ante las autoridades municipales en busca de soluciones.

Indicó que hubo una ocasión en que llegaron funcionarios del municipio a ver la problemática, pero que luego les salieron que no podían realizar ninguna obra, ya que los proyectos salían demasiados caros y que la comuna no tenía suficiente dinero para solventarlos.

Agregó que para abastecerse de agua, algunas familias se vieron en la necesidad de construir pozos artesanos, pero que esto no es la solución, puesto que las perforaciones incluyen muchos metros y con ello grandes gastos, por lo que muchos desisten de esa idea.

En su caso particular, dijo que vive atrás de una loma y que en ese lugar está construyendo su propio pozo, pero que ya no quiere seguir porque ya lleva seis metros escarbando y no se ve para nada que aparezca una vena de agua.

Dijo por último que insistirán nuevamente ante el ayuntamiento local para que atiendan sus peticiones, porque así como están ahora, indicó que no es vida por las incomodidades que hay ante la falta de importantes servicios públicos. EL ORBE / Nelson Bautista