Sheinbaum Busca Catalogar la Extorsión Como Delito Grave

*Para Protección del Sector Productivo.

Ciudad de México; 29 de Abril.- Ante el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a catalogar la extorsión como delito grave, y fortalecer la investigación con la Guardia Nacional para desintegrar bandas delincuenciales que atacan a los productores.

Lo anterior al ser cuestionada de que una de las situaciones que le preocupa al sector agropecuario son los delitos de extorsión, cobro de piso y robo de mercancías ya que afectan la competitividad de las empresas.

«Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave porque no lo es, y es independiente que esto quede en el Código Penal federal, y en los códigos penales estatales, cuando se hizo eso con el secuestro dio resultados, y en el caso de la extensión es indispensable catalogarlo de esta manera», comentó Sheinbaum en una reunión del CNA.

En ese sentido, la abanderada presidencial de Morena comentó que, en diversas ocasiones, los productores no denuncian por temor, ya que «es natural si está amenazado».

«Tenemos que dar la condiciones para que no sea el productor quien denuncie directamente a la Fiscalía (general de justicia) ni al comercializador, sino mediante un tercero como la Guardia Nacional, por ejemplo, que desarrolle las capacidades de inteligencia e investigación para saber quiénes son quienes cometen el delito y poder desintegrar estas bandas delincuenciales», destacó.

Menciona Revisión del T-MEC.

En otro tema, la candidata morenista explicó que en 2026 se hará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aseguró que, aunque se sigue en el proceso electoral, su equipo ha comenzado a analizar los temas que se discutirán en su momento con las otras naciones.

«Viene la revisión, no es renegociación, en el 2026, ya estamos trabajando en ello, en distintos temas y productos agropecuarios, y ahí tenemos que seguir trabajando junto con Estados Unidos», dijo.

En ese sentido, dijo que se tiene que fortalecer la producción de diversos productos a nivel nacional antes de dejar entrar otros: «Hay que revisar cada uno de los productos y las ventajas comparativas que tenemos, proteger la producción, y al mismo tiempo tener las puertas abiertas».

En ese sentido, la cúpula del campo hizo una serie de propuestas a Claudia Sheinbaum, que en caso de ganar la presidencia deben trabajarlas, por ejemplo, regular a todos los jornaleros agrícolas, debido a que, la mayoría, no cuenta con documentos, así como Seguridad Social, además de que se pueda incorporar a migrantes centroamericanos en labores del campo ante la escasez de mano de obra.

También le pidieron acceso más eficiente al crédito para garantizar precios de cosecha a los agricultores desde el momento en que siembran, y atender la falta de agua y echar a andar plantas potabilizadoras para agua tratada y que ésta se utilice para la siembra de alimentos.

Al respecto, Sheinbaum Pardo presentó su plan denominado República Rural, Justa y Soberana, y señaló que se revisará la Ley General de Aguas para el tema de las concesiones para distribuir el vital líquido adecuadamente, y van por la tecnificación del campo con 750 mil hectáreas.

«Nuestro país es diverso y nuestro campo es diverso y no puede hacerse una sola política para todo el campo, porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, pobreza extrema rural y al mismo tiempo hay productores de exportación y tenemos que generar las condiciones para la Prosperidad Compartida, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para alimentar a su familia y producir más; para que no haya pobreza extrema rural y al mismo tiempo podamos seguir exportando», destacó la candidata presidencial. Sun