Repunta Turismo Guatemalteco Hacia la Ciudad de Tapachula

Principalmente Para Compras.

Tapachula, Chiapas; 24 de noviembre del 2021.- A pesar de muchas adversidades, el turismo de comercio hay empezado a regresar a la frontera sur de Chiapas y con ello la llegada de lo que ha representado el sostén económico de esa región en las últimas décadas.

Primero fue la contingencia del Coivd-19 la que frenó el arribo de unos seis mil visitantes guatemaltecos que cada día cruzaban los límites fronterizos con su Tarjeta de Visitante Regional (TVR) con intenciones de compra de infinidad de mercancías a grandes volúmenes.

Después, durante muchos meses del año pasado, el gobierno chapín cerró sus puentes internacionales y ya no pudieron llegar a Chiapas para sus adquisiciones y con ello se dejó de recibir alrededor de 3.5 millones de pesos en compras y servicios.

Cuando ya se había restablecido el cruce legal de personas y mercancías, las restricciones en materia de Salud dejaban casi sin la posibilidad de que las personas pudieran que viajar de un lado a otro (ya en este año), porque les pedían una prueba de laboratorio que garantizara que no estuvieran contagiados de la pandemia, con una vigencia de no más de tres días de haberla realizado, la cual en ese tiempo llegó a costar hasta los cuatro mil pesos.

Más tarde las evaluaciones se redujeron su precio hasta en un 90 por ciento e incluso dejaron de pedírselas a sus compatriotas a la hora de regresar a su país, empezaron a aparecer lonas en diversas comunidades de esa nación en la que advertían que no viajaran a Chiapas por los altos niveles de inseguridad.

Se cree que fueron los mismos comerciantes establecidos los que encabezaron esa campaña negativa para obligar los consumidores a quedarse y comprar en sus propios lugares. Se estima que de marzo a septiembre de este año esa conducta logró su propósito, ya que las ventas generales en aquella región crecieron al doble.

Sin embargo, hubo quienes que decidieron arriesgarse y cruzar rumbo a Tapachula, porque la paridad de su moneda con la mexicana les favorece ampliamente, es decir, compran mucho más con menos dinero. Con ello se percataron que todo era falso y ahora nuevamente son grandes grupos de personas que están reiniciando su visita a la frontera sur de Chiapas.

Pero la respuesta no se ha hecho esperar, ahora con la estrategia de las redes sociales. Esta misma semana han empezado a circular mensajes y videos de miles de migrantes en Tapachula, en la que aseguran que asaltan y atacan al turismo.

Ricardo González, uno de esos visitantes, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que su intención fue la de llegar a Tapachula, la capital económica de Chiapas, para comprar mercancías de autoconsumo y comercializar.

Reconoció que en esta época se “encarece” el peso mexicano y le suben también los precios a las cosas y se reducen sus ganancias. Este día el cambio fue de 2.35 pesos por cada quetzal guatemalteco, cuando lo menos que les han dado son 2.45.

Las compras se enfocan a calzado, ropa, bisutería, artesanías, condimentos (por toneladas), café de calidad, electrodomésticos, productos para el hogar, artículos de plástico, entre muchos otros, aunque lo principal para ellos son los abarrotes, incluso cereales, los que compran igual a cantidades industriales.

Comentó que viajan en grupos de hasta 15 personas en un autobús de pasajeros y que, teniendo en regla sus documentos personales, los del vehículo y no traer o llevar nada que esté prohibido, no han tenido problema alguno para viajar hacia ambos lados.

“La verdad nos ha ido muy bien con esta llegada a Tapachula, con las autoridades, los taxis, todo bien, hasta con los haitianos que tienen bastante ahora acá”, comentó.

Aprovechó para revelar que “ahora allá se escucha noticias más que todo con el tema de migrantes, que no estaban dejando pasar, que habían tal vez algunos enfrentamientos. Pero no, son rumores, no hemos tenido esos problemas”.

Desde la localidad y antes de regresar a sus lugares de origen, este grupo de visitantes envió mensajes a sus familiares y otros hicieron llamadas telefónicas para informar que todos estaban bien, y que los rumores eran falsos. EL ORBE / JC