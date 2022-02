Marchan Indocumentados Exigiendo que Liberen a Detenidos en Redadas del INM

* Paralizaron Varias Horas el Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 08 de febrero del 2022.- En su séptimo día de protestas, un grupo de unos 300 indocumentados que entraron de manera ilegal al país marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir que les otorguen visas humanitarias y oficios de salida QR, con los que puedan recorrer cualquier parte del territorio nacional sin ser detenidos.

Encabezados por una veintena de ellos y otros seis que aseguran están en huelga de hambre desde hace seis días, marcharon desde el parque Benito Juárez, ubicado en el centro de la comunidad, al cual han agarrado como campamento y en donde más de cinco mil -según ellos- se encuentran aglomerados.

Ante el azoro de la población, exigían a gritos que el gobierno federal atienda de inmediato sus peticiones, en algo que no se atrevieron pedir en sus países de origen.

El migrante de Honduras, Miguel Fuentes señaló que están protestado por la represión y el encierro de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), porque no les permiten avanzar por territorio mexicano.

Al grito de «corrupción es Migración», insistieron a las autoridades que les brinden libre tránsito y les otorguen una visa humanitaria para poder avanzar.

Durante todos estos días han protagonizado marchas, plantones, protestas, huelga de hambre, encadenamiento y otros tipos de protestas, lo que ha ayuntado el turismo y a los consumidores, provocando de nuevo una severa crisis económica gracias a las manifestaciones.

El migrante guatemalteco, Jonathan fuentes, indicó que decidió marchar encadenado porque consideran que están siendo esclavizados en Tapachula y lo único que buscan es la libertad.

«No venimos a quedarnos aquí. Queremos seguir adelante por un mejor futuro para nuestras familias. Aquí no tenemos trabajo o algún apoyo directamente», comentó.

Los migrantes llegaron hasta la Estación Migratoria Siglo 21, donde dijeron que el objetivo es que liberen los presos que son detenidos en los operativos del INM y de la Guardia Nacional (GN).

Además, que la delegada en Chiapas, Paola López Rodas, atienda los grupos que requieren documentos para poder movilizarse a otras entidades del país.

En lugar de ser atendidos por la señora López, policías federales cerraron con cadenas esas instalaciones y reforzaron la vigilancia, en un lugar en donde nadie salió atender a los inconformes.

Tras manifestarse, el grupo de migrantes retornó al parque Benito Juárez, donde adelantaron permanecerán de manera indefinida. EL ORBE / M. Blanco