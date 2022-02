Empresarios Están Hartos de los Abusos y Atropellos de Migrantes

* Exigen al INM que no se Deje Chantajear.

Tapachula, Chiapas 8 de Febrero de 2022.- Empresarios del primer cuadro de la Ciudad de Tapachula, dijeron estar hartos de todos los abusos y atropellos que cometen personas extranjeras en contra de los derechos de los ciudadanos mexicanos, por lo que si es necesario tomarán acciones para frenar la actitud violenta de algunos grupos de extranjeros.

El empresario del ramo turístico y miembro de la Coparmex, Alfredo Gálvez Sánchez, dijo ser testigo de la agresión que sufrió un funcionario de Servicios Públicos en el Sendero Peatonal, a manos de un migrante haitiano, por el simple hecho de que el funcionario municipal lo invitó a conducirse con respeto en los espacios públicos, por lo que hizo acto de presencia la Policía Municipal, pero nada pudieron hacer.

“Yo les dije que entiendo que tal vez las mismas leyes protegen a los migrantes, pero si quieren vivir aquí y trabajar, tienen que respetar las leyes y las instituciones, tal como lo hacemos los mexicanos, no es posible que ellos quieran actuar por encima de la ley, y ya estamos cansados así que vamos a organizarnos todos los empresarios y nos vamos hacer respetar haber de a como nos toca”, sentenció Gálvez Sánchez en una entrevista radiofónica.

Con respecto a la marcha que organizaron unos 300 migrantes, donde unos cuantos se encadenaron, exigió al Instituto Nacional de Migración, que no se doblegue y que no cumpla los caprichos de intereses particulares de migrantes que quieren documentos sin cumplir los requisitos que marca la ley.

“En Tapachula vivíamos en paz, hasta que vinieron estos migrantes, solo porque los empoderó la COMAR, el ACNUR y la CNDH así como la CEDH y ahora los migrantes vinieron a irrumpir nuestra paz social y eso no lo podemos permitir”, agregó el empresario. EL ORBE/Ernesto López Quinteros