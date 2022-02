En el Ejido Toluquita Llevan Años sin ser Beneficiados con Obras

* Ayuntamiento de Tapachula ni se Inmuta.

Tapachula, Chiapas; 08 de febrero del 2022.- En el ejido Toluquita, en la zona rural alta de este municipio, no saben que es la visita de una autoridad del ayuntamiento desde hace muchos años y por lo mismo no han sido beneficiados con ninguna obra, según denunció, Genaro Fausto Palacios Robledo, representante y miembro del Comisariado Ejidal.

En entrevista para el rotativo EL ORBE agregó que la carretera que comunica a esa comunidad no está terminada, ya que hay una parte que no tiene pavimento y aunque estuvieron yendo a la alcaldía durante meses para pedir la conclusión de esa vía, sencillamente no los quisieron atender sin que hubiera un argumento de por medio.

Añadió que, aparte de la carretera, también tienen unas cuatro o cinco calles a las que no se les ha hecho absolutamente nada, pero que así como están causan muchas incomodidades a quienes viven cerca debido a que todo es lodazal en época de lluvias y no pueden transitar por esas vías.

Por otro lado, se refirió al servicio de alumbrado público, del cual carecen casi del 50 por ciento y que por lo tanto, la oscuridad en las tardes y noches es un peligro para quienes tienen necesidad de transitar en ese horario.

De igual modo, que el panteón del lugar tampoco tiene alumbrado público, lo mismo que un tramo que está después y que les hace mucha falta.

Insistió en que requieren que el gobierno municipal los tome en cuenta y que apoye al ejido Toluquita, donde las carencias son muy significativas. EL ORBE / Nelson Bautista