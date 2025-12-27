Yamil Melgar y Beba Pedrero Comparten Mensaje de Unidad y Paz en Esta Navidad

Tapachula, Chiapas; 24 de diciembre de 2025.— El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, junto a su esposa Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF Tapachula, y su familia, compartieron a través de redes sociales un mensaje de unidad, paz y reflexión familiar con motivo de la celebración de la Navidad.
Con este mensaje, Yamil Melgar reiteró la importancia de la convivencia familiar y la unidad como base para fortalecer el tejido social y deseó una Feliz Navidad a todas las familias tapachultecas. Boletín Oficial