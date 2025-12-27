Comercios de Tapachula Cumplen Medida Preventivas Contra Sarampión

*Exhortan a Evitar Concentraciones Masivas de Personas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre.- En el marco del alerta por brote de sarampión que ha generado preocupación en la población, la agrupación civil ACET (Miguel Hidalgo Asociación Civil), encabezada por Demetrio Campuzano, confirmó que el sector comercio ya ha recibido recomendaciones oficiales para prevenir un mayor contagio.

“Ya pasaron la circular en todos los negocios y en la agrupación, para que se tomen las medidas pertinentes de ‘no a la aglomeración de personas’”, señaló Campuzano. El líder resaltó que el virus se está propagando en otros Estados y países, por lo que es fundamental evitar el descuido que se vivió con el COVID: “Pensamos que no iba a llegar, y llegó, y llegó letal”.



Las circulares han sido emitidas tanto por el Gobierno Estatal como el Municipal, a través de las Secretarías de Salud correspondientes. Se exhorta a evitar aglomeración de personas en negocios, especialmente en rubros como comida mercados, centros de abasto y transporte, lugares donde la concentración humana es más común.Aunque la temporada dificulta evitar multitudes, Campuzano enfatizó que “primero está la vida, en juego nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres”. Las personas vulnerables “niños y adultos mayores” son el foco de atención, por lo que se pide a toda la población hacer caso al llamado oficial.Respecto al impacto en las ventas, el líder comentó que, aunque puede haber afectaciones, “la salud es primero. Nos afecta más el cierre general de negocios por una medida dura, que tomar las medidas antes de que lleguemos a un problema mayor”.La agrupación ACET se comprometió a apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales, destacando que “esto debe ser unidos, en equipo para contrarrestarla”.El llamado es a concientizar a la población y atender cualquier brote pequeño a tiempo para evitar su propagación. EL ORBE/ JC