Autoridades Realizan Operativo Para Garantizar Seguridad Vial en la Región

*Realizan Recorridos en Terminales del Autotransporte Federal.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2025.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició su operativo vacacional de invierno en la Ciudad, con el objetivo de velar por la seguridad de los usuarios de transporte federal durante la temporada navideña y de fin de año. Yoshi Mario Leal Cuevas, inspector de la dependencia, detalló los alcances de la intervención.

“Recorremos las terminales autorizadas por el Autotransporte Federal para verificar su operación, las condiciones técnicas de los autobuses y que la ciudadanía sea atendida de manera correcta”, explicó Leal Cuevas.



El operativo, que comenzó el lunes pasado y concluirá el 11 de enero, también invita a los usuarios a presentar quejas o dudas en las oficinas de la SICT, ubicadas en la 4ª. Sur 111, en Tapachula, o al teléfono 962-625-13-66, donde se atienden tanto solicitudes verbales como escritas.Las verificaciones consisten en revisar que las instalaciones de las terminales sean adecuadas y dignas para los pasajeros, así como comprobar que los vehículos cuenten con condiciones físico-mecánicas óptimas, que los operadores tengan licencias y seguros vigentes. “Buscamos prevenir accidentes o incidentes desde antes de que las unidades salgan a la carretera”, resaltó el inspector.En caso de incumplimiento, la SICT cuenta con un tabulador de infracciones que incluye multas, apercibimientos e incluso la retirada de la circulación de las unidades si no cumplen con los parámetros mínimos. “La sanción depende del caso, pero nuestra prioridad es la seguridad”, agregó.Las inspecciones son programadas y se realizan tres veces al año: en Semana Santa, verano e invierno. En Tapachula, se revisan un promedio de siete terminales con permiso federal -las estatales quedan fuera del ámbito de la dependencia- y se busca abarcar desde Arriaga hasta Comitán, visitando cada una al menos una vez a pesar de las distancias.Hasta el momento, no se han aplicado sanciones, ya que el operativo acaba de iniciar. “A veces resolvemos las quejas en el momento; si no, instamos a los usuarios a acudir a las oficinas”, comentó Leal Cuevas.Destacó que los transportistas han acatado las revisiones de manera respetuosa, “son profesionales con experiencia, y aunque la revisión puede ser molesta, es necesario para evitar los accidentes que se han suscitado mucho últimamente”. EL ORBE/ Mesa de Redacción