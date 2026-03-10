martes, marzo 10, 2026
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial impone 48 años de prisión a responsable de los delitos...
Al InstanteRojas

Poder Judicial impone 48 años de prisión a responsable de los delitos de Pederastia y Violación

0
30

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Ignacio “N”, por los delitos de Pederastia y Violación, cometidos en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Ignacio “N” una pena de 48 años y ocho meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, en la que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando que cualquier conducta que vulnere sus derechos sea sancionada conforme a la ley.

Artículo anterior
Precio de Mezcla Mexicana de Petróleo Podría Llegar a 90 Dólares
Artículo siguiente
Colectivo 50+1 Soconusco Lleva su Mensaje a Estudiantes del Cobach 08
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Colectivo 50+1 Soconusco Lleva su Mensaje a Estudiantes del Cobach 08

Al Instante staff - 0
• Las pláticas están enfocadas en orientar a niñas, jóvenes y adolescentes sobre sus derechos y las herramientas legales para enfrentar situaciones de acoso o...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 10 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Yuri Conquista el Masivo de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
La cantante Yuri ofreció una noche inolvidable durante su presentación en el masivo de la Expo Feria Tapachula 2026, donde miles de asistentes disfrutaron...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV