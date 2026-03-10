Colectivo 50+1 Soconusco Lleva su Mensaje a Estudiantes del Cobach 08

• Las pláticas están enfocadas en orientar a niñas, jóvenes y adolescentes sobre sus derechos y las herramientas legales para enfrentar situaciones de acoso o violencia.

Tapachula, Chiapas; 10 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia y promover valores que prevengan la violencia de género, el Colectivo 50+1 Soconusco continúa llevando jornadas informativas a instituciones educativas de la región.

Este día, estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 08, en Tapachula, fueron sede de una serie de pláticas impartidas por integrantes de la organización, enfocadas en orientar a niñas, jóvenes y adolescentes sobre sus derechos y las herramientas legales para enfrentar situaciones de acoso o violencia.

La presidenta del colectivo en el Soconusco, Denise López Espinal, señaló que en un contexto donde persisten problemáticas como el feminicidio y el acoso tanto laboral como digital, el acceso a la información se convierte en una herramienta fundamental para la prevención y la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la jornada participaron tres especialistas que abordaron el tema desde distintas perspectivas. La licenciada Dalila Palomeque explicó el marco legal y las instancias a las que las jóvenes pueden acudir para denunciar actos de violencia.

Por su parte, la licenciada Marbella Espadas habló sobre la importancia de la ética profesional y la práctica de valores humanos en la convivencia diaria.

Mientras que la licenciada Guadalupe de los Santos Pacheco abordó el tema de los derechos humanos y la responsabilidad social en la defensa de las garantías individuales de las mujeres.

López Espinal subrayó que el bullying o acoso escolar también constituye una forma de violencia que afecta profundamente la vida de las y los estudiantes, por lo que consideró fundamental que el alumnado comprenda que el ejercicio de los derechos implica también responsabilidades, y que denunciar es un acto de valentía.

Las actividades del Colectivo 50+1 Soconusco se han extendido a diversos espacios educativos de la región, entre ellos planteles del CONALEP en Tapachula y Tuxtla Chico, así como la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y comunidades rurales.

La prevención también debe llegar a los hogares, afirmó López Espinal. Como parte de esta estrategia, recientemente se impartió una charla dirigida a madres de familia en una escuela primaria del ejido Guillén, en Tuxtla Chico, donde se destacó la importancia de fomentar desde la infancia una cultura de paz basada en la igualdad, la paridad y la equidad.

Para las estudiantes, estas actividades representan una oportunidad de reflexión y aprendizaje.

Gabriela Martínez González, alumna del Cobach 08, expresó que este tipo de encuentros les permite reconocer su valor y conocer mecanismos para prevenir o denunciar situaciones de violencia.

Con estas acciones, el Colectivo 50+1 Soconusco reafirma su compromiso de impulsar una cultura de respeto y conciencia social. EL ORBE/Nelson Bautista