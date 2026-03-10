Estudiantes de Agronomía Fortalecen su Formación en la Expo Ganadera de Tapachula

• Conocieron de cerca el manejo genético del ganado y los retos actuales del sector pecuario en la región.

Tapachula, Chiapas 10 de Marzo del 2026.– Con el objetivo de fortalecer su formación profesional y acercarse a la realidad del sector productivo, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Campus IV realizaron una visita académica al área de la Expo Ganadera de Tapachula, uno de los espacios más representativos para la actividad pecuaria en la región del Soconusco.

Durante el recorrido, los alumnos pudieron conocer de primera mano la diversidad genética de distintas razas de ganado que se adaptan al clima tropical, así como los procesos de selección y mejoramiento que realizan los productores para fortalecer la ganadería en el estado.



Esta actividad forma parte de la visión integradora que impulsa la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (BUNACH), orientada a vincular a las nuevas generaciones de profesionistas con los sectores productivos, permitiendo que los estudiantes adquieran conocimientos prácticos y comprendan los retos que enfrenta el campo.

Además de observar la exposición de ejemplares, los universitarios tuvieron la oportunidad de presenciar concursos de distintas razas bovinas, evaluados por jueces nacionales, lo que les permitió ampliar su perspectiva sobre los estándares de calidad genética y manejo del ganado.

La visita también permitió reflexionar sobre los desafíos actuales del sector pecuario, particularmente ante la presencia del gusano barrenador, una plaga que ha generado preocupación entre productores al representar un riesgo para el ganado, animales de traspatio, mascotas e incluso para las personas cuando existen heridas expuestas.

Ante esta problemática, especialistas destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, productores y académicos para implementar estrategias de control, entre ellas la técnica del insecto estéril, método que en el pasado permitió erradicar esta plaga en la región.

El recorrido académico estuvo encabezado por el MC Manuel Ernesto Aguirre Rosales, acompañado de estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica, quienes recibieron una explicación técnica por parte del MVZ Harnoldo Montaño, expositor de la ganadería Maracaibo, dedicada a la crianza de la raza Suiz-Bu.

Para los estudiantes, la experiencia representó una oportunidad valiosa para complementar su formación académica y comprender la importancia de prepararse para contribuir al desarrollo del sector agropecuario en Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.