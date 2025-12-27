Personal del SEDURBE Realizó Trabajos de Limpieza de Residuos en Diversos Puntos de la Ciudad

*El Compromiso del Ayuntamiento es de Mantener una Ciudad Limpia.
Tapachula, Chiapas; 25 de diciembre de 2025.— El equipo de Reacción Inmediata de Limpieza, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), mantiene labores permanentes los 365 días del año, atendiendo puntos prioritarios donde se registra acumulación de residuos sólidos en distintos sectores de la ciudad.
El equipo de Reacción Inmediata es encabezado por Javier Ochoa, quien junto al personal operativo dio continuidad a los trabajos para conservar la imagen urbana de la ciudad.
Para este Ayuntamiento es una prioridad mantener una ciudad limpia, por lo que se hace un atento llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, especialmente en horarios o días en los que el servicio de recolección no se encuentra operando en su zona. Gracias al trabajo constante y al esfuerzo diario, Tapachula muestra avances visibles en su imagen urbana, reflejo del compromiso permanente con el bienestar de la ciudad. Boletín Oficial