Personal del SEDURBE Realizó Trabajos de Limpieza de Residuos en Diversos Puntos de la Ciudad

*El Compromiso del Ayuntamiento es de Mantener una Ciudad Limpia.

Tapachula, Chiapas; 25 de diciembre de 2025.— El equipo de Reacción Inmediata de Limpieza, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), mantiene labores permanentes los 365 días del año, atendiendo puntos prioritarios donde se registra acumulación de residuos sólidos en distintos sectores de la ciudad.



Estas acciones forman parte de la estrategia instruida por el presidente municipal, Yamil Melgar, al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos, con el objetivo de reforzar la limpieza urbana incluso en días de asueto. En este contexto, y derivado de la suspensión del servicio regular de recolección el 25 de diciembre, el equipo de reacción inmediata se mantuvo activo realizando labores de limpieza en puntos estratégicos y representativos de Tapachula.El equipo de Reacción Inmediata es encabezado por Javier Ochoa, quien junto al personal operativo dio continuidad a los trabajos para conservar la imagen urbana de la ciudad.Para este Ayuntamiento es una prioridad mantener una ciudad limpia, por lo que se hace un atento llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, especialmente en horarios o días en los que el servicio de recolección no se encuentra operando en su zona. Gracias al trabajo constante y al esfuerzo diario, Tapachula muestra avances visibles en su imagen urbana, reflejo del compromiso permanente con el bienestar de la ciudad. Boletín Oficial