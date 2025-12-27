Fortalece ERA el Desarrollo de la Meseta Comiteca Tojolabal

El Gobernador Inauguró Obras Educativas y Caminos en la Trinitaria y Las Margaritas

Afirmó que se Fortalece el Bienestar y Desarrollo Social de Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de La Trinitaria y Las Margaritas, donde impulsó acciones en materia de infraestructura educativa y vial. En este recorrido, destacó que el gobierno de la Nueva ERA actúa con humanismo, compromiso y responsabilidad, con el objetivo de fortalecer el bienestar y detonar el desarrollo social y económico de Chiapas.

“Estoy comprometido con Chiapas y, de manera especial, con la región Meseta Comiteca Tojolabal. Soy un hombre firme, sin compromisos personales; mi único compromiso es con Chiapas”, manifestó el mandatario.



En La Trinitaria, inauguró nuevos espacios educativos en la Escuela Secundaria Técnica No. 44 y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), Plantel 08, obras que representaron una inversión conjunta superior a los 5 millones de Pesos. Al respecto, reiteró que su administración continuará atendiendo las necesidades del sector educativo para garantizar a niñas, niños y jóvenes escuelas dignas y de calidad.Posteriormente, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación y conservación del camino Lázaro Cárdenas–Carmen Xhán, con una inversión superior a los 6 millones de Pesos. Señaló que esta obra fortalecerá la conectividad y facilitará las actividades sociales y comerciales de la región.En Las Margaritas, Ramírez Aguilar supervisó las obras que se ejecutan en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), donde resaltó que, como nunca antes, se está destinando inversión a las universidades públicas del estado. Precisó que estas acciones buscan dotar de aulas, áreas de estudio, espacios recreativos y de especialidad a las y los estudiantes, favoreciendo condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez en materia de infraestructura educativa y carretera, destacando que estas obras mejoran significativamente la calidad de vida en las comunidades.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que se construyeron cuatro aulas didácticas equipadas, se realizó obra exterior y se rehabilitó una cancha de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica No. 44 y en el CECyT Plantel 08, en beneficio de más de mil 100 estudiantes. Añadió que, en La Trinitaria, se han destinado más de 18 millones de pesos a infraestructura educativa.Asimismo, informó que en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Unich se invierten más de 26 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un edificio de dos niveles, que contará con siete aulas didácticas, sala de juicios orales, módulos de servicios sanitarios, escaleras con montacargas y bodega, además de la rehabilitación de la cancha y obra exterior. Precisó que en Las Margaritas se han canalizado 32.4 millones de pesos para este rubro.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que, como parte del programa Carreteras Vivas y en atención a una solicitud de la población, se lleva a cabo la conservación de casi 13 kilómetros en tramos aislados del camino Lázaro Cárdenas–Carmen Xhán, en beneficio de más de 20 mil habitantes. Destacó que esta obra mejora la movilidad y fortalece el intercambio comercial.Por su parte, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Luis Guadalupe Morales Ángeles, afirmó que la transformación de Chiapas inicia al garantizar el derecho a una educación de calidad. Subrayó que la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa reflejan el compromiso de la Nueva ERA por ofrecer espacios dignos de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes.El rector de la Unich, Javier López Sánchez, celebró la construcción de nueva infraestructura en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, al considerar que estas obras fortalecen los espacios destinados a la formación académica del alumnado.Los presidentes municipales de La Trinitaria, Denis Gabriel Solís, y de Las Margaritas, Bladimir Hernández Álvarez, coincidieron en reconocer al gobierno de la Nueva ERA por las obras de infraestructura educativa y vial, al señalar que atienden una demanda histórica de las familias, fortalecen la movilidad y promueven el desarrollo regional.El director de la Escuela Secundaria Técnica No. 44, Daniel Moctezuma de la Cruz Ramos, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el respaldo otorgado para mejorar la infraestructura del plantel. De igual forma, la comunidad estudiantil del CECyT Plantel 08 y de la Unich expresó su agradecimiento por la mejora de sus instalaciones, al destacar que estas acciones fortalecen su formación académica y contribuyen a la construcción de proyectos de vida con bases sólidas. Boletín Oficial