Voraz Incendio en Arriaga Afectó 380 Hectáreas de Pastizales

*Brigadas y Corporaciones de Emergencia Combaten el Fuego Para Evitar que se Expanda.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.;26 de Diciembre.- Un incendio en el poblado Calera del municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas, ha consumido 380 hectáreas forestales, informaron autoridades de Protección Civil.

Brigadas y corporaciones de emergencia combaten el fuego al pie de un cerro para evitar que se expanda más y dañe viviendas próximas.

En el área y en la línea de fuego se desplegaron 70 elementos de Protección Civil del estado, de Protección Civil Municipal de Pijijiapan, así como personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de la Defensa Nacional.



La Secretaría de Protección Civil de Chiapas advirtió a la población de Arriaga sobre los riesgos del incendio, que evite acercarse a ese punto y que se mantenga informada a través de espacios oficiales.La dependencia de gobierno enfatizó las recomendaciones para prevenir incendios forestales, entre las que destacó no realizar quemas agrícolas. Recordó que en temporada de sequía y viento, el fuego sale de control en segundos.También sugirió evitar las fogatas, pero si fuera necesario, se requiere limpiar el perímetro de ramas secas y apagarla bien con abundante agua y tierra antes de retirarse del lugar.Así como no arrojar colillas de cigarros ni cerillos encendidos. Una chispa puede iniciar un incendio en pasto seco.