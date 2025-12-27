Voraz Incendio en Arriaga Afectó 380 Hectáreas de Pastizales

*Brigadas y Corporaciones de Emergencia Combaten el Fuego Para Evitar que se Expanda.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.;26 de Diciembre.- Un incendio en el poblado Calera del municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas, ha consumido 380 hectáreas forestales, informaron autoridades de Protección Civil.
Brigadas y corporaciones de emergencia combaten el fuego al pie de un cerro para evitar que se expanda más y dañe viviendas próximas.
En el área y en la línea de fuego se desplegaron 70 elementos de Protección Civil del estado, de Protección Civil Municipal de Pijijiapan, así como personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La dependencia de gobierno enfatizó las recomendaciones para prevenir incendios forestales, entre las que destacó no realizar quemas agrícolas. Recordó que en temporada de sequía y viento, el fuego sale de control en segundos.
También sugirió evitar las fogatas, pero si fuera necesario, se requiere limpiar el perímetro de ramas secas y apagarla bien con abundante agua y tierra antes de retirarse del lugar.
Así como no arrojar colillas de cigarros ni cerillos encendidos. Una chispa puede iniciar un incendio en pasto seco.Sun